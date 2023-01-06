توجيه عاجل من السعودية لقائدي المركبات بالتوجه الى هذه الأماكن فورا قبل فوات الاوان .. تفاصيل!

انت الان تتابع خبرتوجيه عاجل من السعودية لقائدي المركبات بالتوجه الى هذه الأماكن فورا قبل فوات الاوان .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت أمانة العاصمة المقدسة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تخصيص 6 نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت في حال هطول الأمطار الغزيرة وانخفاض الرؤية الأفقية، وحذرت الأمانة من التوقف أو السير في مجاري السيول ومناطق تجمع المياة.

والان إليكم نقاط التجمع الأمن للوقوف :-

1- حجز السيارات بالنوارية.

2- مواقف حجز السيارات بالشرائع.

3- المواقف المجاورة لجامع علويه مسكي.

4- مواقف جبل النور.

5- مواقف كدي.

6- المواقف المجاورة لسوق الضيافة.

وجرى تجهيز هذه المواقف بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتكون مهيأة وآمنة وقريبة من أماكن وجود السكان في جميع نواحي مكة المكرمة.

وأهابت الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

و هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.