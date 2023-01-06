انت الان تتابع خبر السعودية تداهم مستودع تخزين عبوات تجميل لعمالة وافدة في جدة .. وما عثرت عليه فيها كان صادما للغاية!والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تمكنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية من ضبط أكثر من 200 ألف عبوة منتج تجميلي، في إحدى المستودعات بمدينة جدة بسبب مخالفة اشتراطات التخزين في مستودعات غير مرخصة.

وقالت الهيئة العامة العامة للغذاء والدواء بأنها تصب جهودها في ضبط المواد التي قد تضر بصحة الإنسان وتعمل من خلال حملات الرصد والتقصي لمفتشيها على دراقبة كافة المنشآت الدوائية، ومنشأت المواد الغذائية والتخزين.

واوضحت أنها منذ فترة تقوم بمراقبة 20 مستودعًا حديث الإنشاء وبلا لوحات خارجية، وجرى ضبط وتحريز أكثر من 214 ألف عبوة مخالفة لاشتراطات التخزين.

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنها أغلقت منشأتين مخالفتين، واستدعت ملاك تلك المنشآت أو من ينوب عنهم لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم وتطبيق اللوائح الخاصة بالمستحضرات الدوائية والتجميلية ومبيدات الصحة العامة.

وتنفّذ “الهيئة” حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.