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عمر شويل - جدة رفع إيقاف الخدمات عن طريق محكمة التنفيذ وكم يستغرق. تحرص المملكة العربية السعودية على توفير كافة سبل الراحة لمواطنيها، فقد قامت بإطلاق العديد من الخدمات في إطار تحقيق رؤية 2030. حيث تضامنت الحكومة السعودية مع وزارة العدل بالمملكة لإطلاق خدمة رفع إيقاف الخدمات عن طريق محكمة التنفيذ. جاء ذلك في الوقت الذي يبحث فيه الكثير من المواطنين ممن صدر في حقهم حكم بإيقاف خدماتهم ثم يتمكنوا من الحصول على حكم قضائي على حسب الحالة.

ما هو قرار إيقاف الخدمات

إن منع بعض الأشخاص ممن عليهم بعض من المستحقات سواء لأشخاص غيرهم أو لجهات أخرى من الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية المقدمة من قبل المملكة لجميع المواطنين، هو ما يعرف بـ قرار إيقاف الخدمات. بالتأكيد إن مثل هذا القرار يتم بهدف الحفاظ على الحقوق من خلال الوصول إلى الصلح والتسوية وفض النزاعات مع الطرف الآخر وذلك بعد تنفيذ القرارات القانونية التي تصدر بشأنهم.

ما هي أسباب إيقاف الخدمات؟

تختلف وتتنوع الأسباب التي أدت إلى إصدار قرار إيقاف الخدمات في حق بعض المواطنين والمقيمين باختلاف طبيعة الادعاء وما الجهة التي تمت الشكوى عليها، ومن تلك الأسباب الأتي:

لإيقاف الخدمات دور مهم في تسريع ودعم الحكم القضائي.

إيقاف الخدمات تحتم على الأشخاص الموقوف خدماتهم ضرورة التوجه إلى المحكمة للصلح وتسوية النزاع وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية.

يهدف إيقاف الخدمات إلى إلزام الأشخاص الصادر بحقهم القرار الوفاء بتنفيذه. ولا بد من تقديم ما يثبت تعسر الحالة المادية إذا كان الأمر كذلك.

رفع إيقاف الخدمات عن طريق محكمة التنفيذ

كما أشرنا بالأعلى، فقد قامت وزارة العدل بالمملكة بإطلاق خدمة رفع إيقاف الخدمات من خلال محكمة التنفيذ. حيث يمكن للمتضررين من هذا القرار أن يتقدموا بطلب إما إلكترونياً لرفع إيقاف الخدمات مؤقتاً عن طريق بوابة ناجز، أو تقليدياً عبر تقديم طلب إلى محكمة التنفيذ. حيث يتم توصيل طلب رفع إيقاف الخدمات إلى الطرف الدائن، وفي حالة موافقة الدائن على الطلب يتم رفع قرار إيقاف الخدمات لفترة معينة. وعن طريق اتباع الخطوات التالية يمكن للمتضررين رفع إيقاف الخدمات من خلال محكمة التنفيذ:

على المتضرر أن يقدم للمحكمة الأوراق التي تثبت قيامه بسداد الديون.

ثم يقوم بتعبئة طلب لرفع إيقاف خدماته.

الآن انتظر قرار المحكمة. مع العلم أن تنفيذ الطلب قد يستغرق من يوم إلى ثلاث أيام بحد أقصى.

ما هي الجهات التي تستطيع إيقاف الخدمات

في بعض الأوقات قد لا يكون عدم سداد المدين مستحقات الدائن هي السبب الرئيسي في إيقاف خدماته. حيث أنه وفي بعض الأحيان، قد تطلب إحدى الجهات المعنية المدين للقيام بمراجعته، إلا أنه لسبب أو لآخر لا يذهب. هنا يتم إيقاف خدمات المدين بهدف إجباره للمثول أمام تلك الجهة. ومن الجهات التي يحق لها إيقاف خدمات سواء المقيمين أو المواطنين التالي:

القضاء.

النيابة العامة ووزارة الداخلية.

ديوان المراقبة العامة.

لجان الأوراق التجارية.

أمانات وإمارات المناطق.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن رفع إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ. تحدثنا فيه عن كيفية رفع إيقاف الخدمات من خلال محكمة التنفيذ عبر بوابة ناجز. كما تطرقنا إلى الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف الخدمات وما هي الجهات الحكومية التي يحق لها إيقاف خدمات المواطنين والمقيمين.