تمويل بنك الراجحي بقيمة مليون ريال بدون تحويل الراتب لموظفي البنوك

تمويل بنك الراجحي، يقدم مصرف الراجحي في المملكة السعودية عروض تمويلية مميزة ومختلفة فمن أحد تلك العروض المقدمة هو قرض خصص للموظفين الذين يعملون في البنوك بالمملكة العربية السعودية والعاملين بالجهات المعتمدة مصرف الراجحي وذلك إلي جانب وجود الكثير من المميزات والتسهيلات المتوفرة على هذا القرض المقدم، وفي هذا المقال سنوضح لكم أهم المميزات والشروط والمستندات المطلوبة.

تمويل بنك الراجحي لموظفي البنوك وأهم المميزات

يوفر البنك هذا القرض بهدف مساعدة الموظفين الراغبين في الحصول على أحد المساعدات التمويلية لتغطية احتياجاتهم المالية بمميزات كثيرة جاء منها التالي:

الحد الأدنى من قيمة القرض تصل إلى عشرة آلاف ريال والحد الأقصى مليون ريال سعودي.

يتم الحصول عليه بدون الحاجة إلى تحويل الراتب للمصرف.

متوفر مع هامش ربح تنافسي.

يتم سداد القيمة التمويلية التي تم الحصول عليها عن طريق أقساط شهرية ميسرة.

فترة السداد طويلة تصل إلى ستون شهراً.

تمويل بنك الراجحي وأهم الشروط التي يجب توافرها

لابد من توافر عدد من الشروط حتي يتمكن الموظف من الاستفادة من هذا العرض التمويلي ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن خمسة وخمسون عاماً وأن يكون موظفاً بأحد البنوك أو الجهات المعتمدة لدي مصرف الراجحي وأن لا تقل مدة التحاقه بالعمل عن عام كامل ولا يقل دخله الشهري عن ثمانية آلاف ريال سعودي.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

يتم تقديم عدد من المستندات أثناء التقدم بطلب الحصول على القرض ومنها صورة الهوية الوطنية وشهادة الاشتراك في التأمينات مزودة برقم مرجعي ويتم تقديم خطاب تعريف بالراتب الذي يحصل عليه وأن يكون مذكور به مدة التحاق الموظف بالعمل على أن يكون الخطاب مصدق من الغرفة التجارية ويتم تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر وشهادة بيانات مدد وأجور ثم يتم التقديم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني وذلك لطلب منتج البرنامج التمويلي للمصرفيين ويتم تعبئة نموذج الطلب بتسجيل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف ورقم البريد الإلكتروني وتحديد الوقت المناسب للاتصال بك من جانب المصرف ثم الضغط على زر تقدم الآن وللحصول على المزيد من المعلومات الاتصال بالرقم 8001241222.