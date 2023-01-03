خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية وشروط التسجيل في المؤسسة

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية التي تعد من اهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية التي تقدم المساعدات والدعم للأسر المحتاجة والفقراء والتي تتمثل في توفير المسكن الملائم وسائل النقل وغيرها من المساعدات والأعفاء، و يمتلك الوليد بن طلال عدد كبير من المشاريع الخيرية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وقد ساعدت المؤسسة الكثير خاصة في ظل الظروف الكثيرة التي تمر بها المملكة من ارتفاع الأسعار نتيجة لازمة كورونا والقيمة المضافة وغيرها من الأشياء التي تؤثر على دخل الأسرة مقابل مصاريف المعيشة، ويتم التسجيل وفقا للشروط تضعا المؤسسة الخيرية.

وقد قام الوليد بن طلاب بصرف 3.5 مليار جنية لدعم المشاريع الخيرية في المملكة لذلك تصبح المؤسسة ملجأ للكثير من المحتاجين، بجانب هذا فقد دعمت المؤسسة ما يقرب من 104 مشروع بالبلدان المختلفة، بغض النظر عن عروق أو جنس أو دين تلك الدول، كما أنها تعتبر من المؤسسات الخيرية والحكومية والتعليمية التي تكافح الفقر وتعين عدد كبير من الشباب والنساء والأطفال الأيتام، تم الإعلان عن المستفيدين من مؤسسة الوليد الخيرية للإنسانية في حساب صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في الحساب الرسمي والموثق لمؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية، متح للمستفيدين من السيارة حق تملكها إذا مر 5 سنوات على تاريخ الاستفادة منها، كما تمنح للحاصلين على السكن أحقية البقاء في السكن، وتمنحهم حق التوريث إذا توافرت فيهم شروط التملك.

في حالة الرغبة في الاستفسار عن بعض المعلومات التي تتعلق بالمساعدات المقدمة من قبل مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية يمكن الاتصال على رقم الهاتف الخاص بالمؤسسة وهو 966112110000 لحل كافة المشكلات وتذليل جميع الصعوبات التي يتعرض لها بعض الفئات التي تقدم لها المؤسسة الدعم والمساعدة.

خطوات التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية

الدخول إلى موقع مؤسسة الوليد الخيرية. الضغط على تسجيل جديد. إدخال البيانات المطلوبة ومنها الاسم رباعياً والبريد الإلكتروني رقم الهوية ورقم الهاتف الجوال. كلمة المرور والبريد الإلكتروني . الضغط على تسجيل وتفعيل حساب تويتر. وصول تفعيل الحساب من خلال البريد الإلكتروني. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر. والضغط على تسجيل الدخول. الضغط على تعبئة طلب جديد. اختيار مسكن أو سيارة والدخول على نموذج طلب مسكن. كتابة البيانات الشخصية والحالة الاجتماعية. تحميل الملفات المطلوبة واستكمال البيانات وتلقي رسالة تقديم الطلب بنجاح.

شروط التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية

لا يزيد الدخل الشهري لرب الأسرة عن 3 ألاف ريال سعودي. ألا يوجد عقار سكني يمتلكه المتقدم. يتم التقديم مرة واحدة لبرنامج السكن. لا تطبق على المتقدم شروط وزارة الإسكان أو الشروط المتعلقة بالتمويل البنكي.

شروط الحصول على مساعدات المسكن

تقوم مؤسسة الوليد الخيرية بتوفير سكن مميز جدا لجميع الأشخاص ولكن بشروط أساسية، حيث لا يمكن بيع أو تأجير أي مسكن تقوم هذه المؤسسة بتوفيره لأي شخص يحتاج إليه، حيث يتعرض من يقوم بتأجير ذلك المسكن أو بيعه لعقاب شديد من قبل الجهات المختصة، كما لا تقدم هذا النوع من المساعدات لأكثر من مرة لنفس الشخص.

ألا يوجد عقار سكني يمتلكه المتقدم. عدم تواجد دخل للمتقدم يتجاوز 3000 ريال سعودي. لا يجوز للمتقدم بعد الحصول على مسكن بيعه أو تأجيره. تطابق شروط وزارة الإسكان السعودية. عدم الاستفادة من هذه المساعدة في أي وقتٍ سابق.

شروط الحصول على مساعدات وسيلة النقل