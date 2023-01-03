شروط قرض كنف للمطلقات الواجب توافرها

تزايد البحث في الفترة الأخيرة عن شروط قرض كنف للمطلقات، يعتبر قرض كنف من أهم القروض التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمطلقات والأرامل، حيث أن المملكة العربية السعودية ترغب في تقديم حياة كريمة لجميع المواطنين بالدولة، خاصة بعد الطلاق تعتبر الحياة صعبة عليها لذلك وفرت الدولة هذا القرض للحصول على حياة كريمة لأبنائها، وتريد الكثير من المطلقات معرفة الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض كنف لذلك في هذا المقال سوف نتناول هذا الموضوع باستفاضة.

شروط قرض كنف للمطلقات

قرض كنف هو قرض مقدم من المملكة العربية السعودية للمطلقات والارامل، تبحث الكثير من السيدات السعوديات المطلقات علي شروط قرض كنف وقامت دولة المملكة العربية السعودية بتحديد الحد الأقصى للقرض وهو 30 مليون ريال سعودي وهناك شروط هامة ولكنها شروط سهلة وبسيطة لتوفير حياة كريمة للمطلقات السعوديات.

الشروط الواجب توافرها في السيدة المطلقة للحصول على القرض

يوجد شروط هامة يجب توافرها في المطلقة للحصول على القرض ولكنها شروط سهلة وبسيطة لتوفير حياة كريمة للمطلقات ومن أهم الشروط هي :

يجب ألا يقل عمر السيدة المطلقة الراغبة في القرض لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عمرها عن 55 عام.

بينما يجب أن تملك السيدة المطلقة الراغبة في تقديم طلب للحصول على القرض الجنسية السعودية فقط.

أيضاً يشترط أن يكون دخل المطلقة لا يزيد عن 8000 ريال سعودي.

يجب أن يكون للسيدة حساب خاص بالبنك و حساب إلكتروني على منصة ابشر.

تحضير جميع البيانات والأوراق المطلوبة أثناء التقديم على قرض كنف.

يجب وجود ضامن او كفيل لمن تعمل في القطاع الخاص. كما يجب أن يكون هذا الضامن أو الكفيل حامل للجنسين السعودية وله حساب بنكي وكشف حساب بنكي حديث ويجب أن يكون عمر الكفيل لا يزيد عن 55 عام.

يتم تجهيز الأوراق المطلوبة وسوف يقوم بنك التنمية الاجتماعية بمراجعتها. وإذا كانت مؤهلة سيتم تحويل المبلغ الى الحساب البنكي الخاص بك.

ماذا يقصد بتمويل كنف؟

وفي نهاية هذا المقال نكون قد شرحنا شروط قرض كنف للمطلقات. ويعتبر هذا القرض خدمة مقدمة من المملكة العربية السعودية للمطلقات للحصول على حياة كريمة بعد الطلاق. حيث أن الحياة بعد الطلاق تعتبر صعبة وتحتاج فيها المطلقة الكثير من المال لتوفير حياة كريمة لأبنائها. وهذا القرض يتم الحصول عليه بخطوات سهلة وبسيطة وميسرة.