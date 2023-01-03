تزايد البحث في الفترة الأخيرة عن تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات للمتقاعدين، في ظل زيادة الأسعار والغلاء الفاحش الحالي احتاج الكثير من الناس الي تحسين دخلهم بعمل ذلك القرض من البنوك، تعتبر هذه الخدمة إحدى الخدمات الجديدة التي تقدمها حاليا العديد من البنوك في المملكة العربية السعودية، لذلك سنشرح لك في هذا المقال كيفية الحصول عليها والشروط الواجب توافرها.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات للمتقاعدين

تعتبر هذه الخدمة من الخدمات الرائعة التي تقدمها بعض البنوك رغبة منها في أن يحصل كل مواطن على حياة كريمة، ويمكن سداد هذا القرض على 60 شهر.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

يوجد شروط هامة يجب توافرها للحصول علي هذا التمويل ومن اهمها:

سن المتقدم للحصول على القرض يجب أن لا يقل عن 18 عام.

تقديم البطاقة الوطنية بالنسبة للمواطن اما للمقيم يتم تقديم رقم الإقامة أو جواز السفر.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم علي هذا التمويل لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم للتمويل قضي 3 شهور في وظيفته في القطاع الحكومي 3 شهور، و 6 شهور في القطاع الخاص.

أن لا يزيد سن المتقدم عن 60 عام للموظف و 69 عام للمتقاعد.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي يقدمها البنك.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي

يوجد خطوات هامة يجب اتباعها للحصول على التمويل الشخصي ويمكن اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك السعودي للاستثمار، ثم قم بالضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم نختار القروض، ثم نضغط علي تمويل بدون تحويل راتب.

بعد ذلك سيظهر استمارة يجب ملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة بها.

ثم نختار تقديم الطلب.

بعد ذلك سيتواصل معك شخص من موظفي خدمة العملاء في البنك يطلب منك بعض البيانات الشخصية.

بعد ذلك سوف يتم تحديد موعد لزيارة البنك وهناك سوف يتم إخبارك إذا كان تم قبول طلبك ام لا.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد شرحنا تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات للمتقاعدين، وهي إحدى الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للحصول على قروض، وتناولنا في هذا المقال أهم الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يريد التمويل الشخصي، وايضا تناولنا خطوات الحصول على التمويل الشخصي.