للمتقدمين 300 ألف صرف فوري بالتقسيط بدون كفيل وبهامش ربح تنافسي لدى اليسر للتمويل

للمتقدمين الآن من كافة الجنسيات المختلفة في السعودية مبلغ تمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي من خلال شركة اليسر للتمويل حيث تقدم الشركة أفضل العروض التمويلية للمواطن السعودي والمقيم في المملكة من خلال تمويل التوريق بالتقسيط بدون كفيل غارم أو بدون ضامن كأحد أهم المزايا التمويلية التي يبحث عنها العديد من العملاء داخل السعودية كذلك توفر لجميع العملاء ميزة الحصول على هامش ربح تنافسي عند التقديم الإلكتروني عبر تطبيق الجوال التابع لها الفترة الراهنة ولكن لابد قبل التقديم توفير كافة الضمانات اللازمة للتمويل مع توفير إيضًا جميع المستندات لكي يحصل المتقدم على صرف فوري بالتقسيط الميسر بدون كفيل كذلك بدون رسوم إدارية إضافية وغيرها من المميزات المتوفرة لكافة العملاء بعد موافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

شروط الحصول على تمويل بالتقسيط بدون كفيل لدى اليسر للتمويل

وفرت الآن شركة اليسر للتمويل في أراضي المملكة تمويل التوريق الذي قد يصل إلى مبلغ 300 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية كذلك بدون ضمانات أو بلا كفيل غارم سعودي ولكن للحصول على أفضل تمويل شخصي ميسر في المملكة لابد من توفير كافة الإجراءات والشروط المطلوبة للتمويل الشخصي كالتالي بالتفاصيل الجديدة:

يحصل الآن المتقدم السعودي أو المقيم في المملكة العربية السعودية على تمويل شخصي ميسر بشرط توفير دخل ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

في الوقت الحالي يشترط الحصول على التمويل توفير فترة خدمة بالعمل تبدأ من 3 أشهر.

سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو شبه حكومي أو الخاص في السعودية.

التمويل متاح لجميع المواطنين ولكن يشترط التقديم من عمر 22 عام ويصل إلى 60 عام فقط لا غير.

كذلك المتقدمين من العسكريين مسموح لهم التقديم على تمويل التوريق والتمويل الشخصي الأصغر حتى سن التقاعد العسكري.

لابد من توفير جميع الضمانات والشروط اللازمة للتمويل الشخصي عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية

كذلك قبل التقديم عبر الانترنت على التمويل الشخصي المعروف بأسم تمويل التوريق في المملكة التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية الفترة الحالية.

ما هي أهم مزايا التقديم على تطبيق الجوال لدى شركة اليسر للتمويل

وضحت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة أهم المميزات التمويلية المتاحة عند طلب برنامج تمويل التوريق في السعودية ومنها توفير التمويل للمتقدمين بالتقسيط بدون كفيل غارم سعودي الجنسية حتى مبلغ 300 ألف ريال سعودي كذلك وفرت الشركة التمويل بفترات ميسرة لمدة زمنية تصل إلى ستون شهر وليس ذلك فحسب بل وفرت الشركة التمويل الشخصي بمميزات عديدة ومن أهمها فيما يلي:

يتم الحصول على التمويل الشخصي بميزة صرف فوري بدون كفيل غارم لكافة المتقدمين السعوديين أو المقيمين.

كذلك يعطى التمويل للمتقدمين بهامش ربح تنافسي بعد موافقة شركة اليسر للتمويل.

يمكن الحصول على تمويل التوريق في المملكة حتى مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي فقط لا غير.

كذلك بعد تطبيق جميع المتطلبات الأساسية للتمويل الشخصي عبر شركة اليسر للتمويل في السعودية لعام 2023م.

تمويل شخصي ميسر بموافقة فورية للسعودي والمقيم بدون رسوم إدارية إضافية.

إيضًا التمويل الشخصي بفترة سداد ميسرة لمدة زمنية محددة قد تصل إلى 5 سنوات تقريباً.

متوافق تمويل التوريق لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضيها.

ما هي أهم المستندات اللازمة للتمويل لدى شركة اليسر