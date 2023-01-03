شروط التسجيل في إعانة التاهيل الشامل والخطوات بالتفصيل

يعتبر التأهيل الشامل واحدًا من أهم الخدمات التي تعلن عنها وزارة الموارد البشرية بصفة مستمرة حيث توفر للمعاقين وذوي الاحتياجات الداعم الشامل لهم؛ بهدف الحصول على معيشة كريمة، وجاء ذلك وفقًا لشروط أعلنت عنها الوزارة؛ لذلك قررنا أن نعرض لكم أهم شروط التسجيل في إعانة التاهيل الشامل من خلال سطور المقال.

شروط التسجيل في إعانة التاهيل الشامل

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية؛ حتى تساعد المعاقين في الحصول على دعم التأهيل الشامل، ومنها ما يلي:

أن تكون إعاقة الشخص مسجلة في وزارة العدل السعودية.

يجب كون الإعاقة المتقدم بها الشخص ضمن الإعاقات المدرجة في اللائحة التي تتطلب الدعم.

أن يكون الدخل للمواطن المتقدم4000 ريال سعودي كحد أقصى.

أن يكون السن عند الإصابة أقل من ستين عام.

أن يكون المتقدم إما من المواطنين، أو نازحًا ولديه هوية سارية المفعول.

أن تكون مدة العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز العام.

ألا يكون من قاطني دور الإيواء.

خطوات التقديم على التأهيل الشامل

يجب عليك اتباع الخطوات التالية حتى تحصل على الدعم الخاص بك بكل سهولة.

ادخل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المختصة بالتأهيل الشامل.

اختار خدمات الأفراد الإلكترونية، ومنها اذهب على تسجيل الدخول، وبعدها اكتب رمز التحقق الماثل أمامك.

اختار الضغط على الخانة الخاصة بطلباتي.

هنا عليك الضغط على الحالة للتأكد من كونك مقبول، أو مرفوض.

المستندات المطلوبة للتقديم على التأهيل الشامل

يجب عند التقديم على دعم التأهيل الشامل أن يكون لديك المستندات التالية:

حالة المتقدم الاجتماعية معلنة في بيان رسمي.

إثبات دخل المتقدم للحصول على الدعم الشامل.

نوع الإعاقة التي أصيب بها الشخص موثقًا في مستند رسمي.

الموعد الذي أصيب به المواطن بالإعاقة موثقًا في شهادة رسمية.

في نهاية مقال شروط التسجيل في إعانة التاهيل الشامل وضحنا لكم أهم الشروط اللازمة للحصول على الدعم، كما وضحنا لكم خطوات التقديم للحصول على الدعم، وأخيرًا وضحنا لكم أهم المستندات التي يجب أن تتوفر مع الشخص المتقدم للحصول على التأهيل الشامل.