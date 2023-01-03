«ca.gov.sa» رابط الاستعلام عن راتب حساب المواطن الدفعة 62 لشهر يناير 2023 بالسعودية

كشف برنامج الدعم المالي المباشر حساب المواطن عن موعد صرف راتب الدفعة 62 للمواطنين السعودية مكتملي أهلية الاستحقاق، يوم الثلاثاء القدام الموافق 10 يناير 2023 الموافق 17 جمادى الآخرة 1444، بالموعد الدوري الشهري للصرف، مع العلم أن بإمكان المستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن الاستعلام عن مستحقاتهم المالية إلكترونيًا عبر رابط الاستعلام الرسمي ca.gov.sa بالخطوات التالي ذكرها في الفقرة القادمة.

كيفية الاستعلام عن مستحقات راتب حساب المواطن الدفعة 62

في نفس السياق السالف ذكره يتم صرف التغطية المالية دعم حساب المواطن للمستهدفين من للمواطنين الذين لا يملكون الدخل الكافي لتغطية نفقات الحياة اليومية، والذين يعانون من الفقر بالسعودية بشكل شهري يوم 10 من كل شهر ميلادي بعد صدور نتائج أهلية الدفعة مستحقة الصرف، وبإمكان مستحق الدعم الاستعلام عن راتب حساب المواطن بالخطوات التالية:

أولًا فتح رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

الإلكترونية. كذلك إدخال بيانات رقم الهوية الوطنية، واسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

أيضًا قم بالضغط على أيقونة استعلام ومن ثم تحديد الدفعة 62 حساب المواطن.

في النهاية ستجد أمامك كل ما يتعلق بتفاصيل راتب حساب الموطن الدفعة 62 لشهر يناير 2023.

خطوات متابعة حالة شكوى المدفوعات في برنامج حساب المواطن 2023 بالمملكة

بالإضافة لما سبق ذكره كشف برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن خطوات متابعة شكوى المدفوعات بالبرنامج من خلال اتباع التالي:

أولًا عليك الولوج رابط برنامج حساب المواطن.

يلي ذلك قم بتسجيل الدخول لحسابك عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية. أيضًا قم باختيار الدفعات المالية من خلال الصفحة الرئيسية.

من خلال الصفحة الرئيسية. كذلك قم بالنقر على اختيار الاعتراضات المالية السابقة لمعرفة التالي:

الرقم. التاريخ. نوع الاعتراض. حالة الاعتراض. سبب رفض الاعتراض.

خطوات إرفاق مستند في برنامج حساب المواطن بالسعودية 2023

قي الختام تم الكشف بصورة إنفوجراف أيضًا عن خطوات إرفاق مستند لحساب المواطن كالتالي: