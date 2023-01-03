متاح الآن للسعودي والمقيم 300 ألف فوري بدون كفيل وبهامش ربح منافس لدى شركة اليسر

متاح الآن للمواطن السعودي والمقيم تمويل شخصي فوري بدون كفيل غارم حتى الحد الأقصى للتمويل الذي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي عبر شركة اليسر في أراضي السعودية حيث أمتازت الشركة بتوفير عروض للأفراد سواء كان من خلال تمويل السيارات أو تمويل السلع الاستهلاكية أو تمويل التوريق وغيرها من التمويلات التي بترخيص من البنك المركزي السعودي كذلك حصلت شركة اليسر للتمويل على ثقة عملائها بسبب ما تقدمه لهم حيث تعطي تمويل التوريق بالتقسيط لمدة زمنية تصل إلى 60 شهراً كذلك تمنح لهم فرص الحصول على طلب التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية حيث هو من أحد الشركات التمويلية القليلة التي توفر تلك الميزة لكافة عملائها سواء كان المتقدم سعودي أو مقيم في السعودية كما تقدم التمويل الشخصي عبر الإنترنت بموافقة سريعة من خلال موقع شركة اليسر.

خصائص الحصول على تمويل فوري بدون كفيل عبر شركة اليسر

لجميع التمويلات الإجتماعية المتوفرة في السعودية خصائص ومميزات ولكن تختلف عند طلب تمويل التوريق من خلال شركة اليسر بسبب ما تقدمه من مزايا عديدة حيث يمكن الحصول على التمويل بدون رسوم إدارية إضافية كذلك تعطي شركة اليسر التمويل الشخصي بأقساط ميسرة شهرية لجميع المواطنين السعوديين وغير السعوديين ولكن مقيمين داخل السعودية بصفة دائمة أو مستمرة لذلك سوف نشرح لكم جميع الخدمات والخصائص التمويلية بالشركة كالتالي:

تمويل فوري متاح الآن لجميع العملاء بعد توفير المتطلبات الواجبة للتمويل لدى شركة اليسر.

كذلك شركة اليسر للإجارة والتمويل وفرت الآن تمويل فوري بدون كفيل غارم سعودي الجنسية.

إيضًا التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر لدى شركة اليسر.

أمتاز هذا العرض التمويلي بأنه مطابق مع أحكام ومعايير الدين الإسلامي في المملكة.

كذلك يمتاز قرض شركة اليسر بأنه بدون رسوم إدارية عليه في السعودية.

كافة الضوابط المطلوبة للحصول على قرض شركة اليسر

في الوقت الحالي هناك بعض الضوابط والشروط اللازمة للتمويل الشخصي عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة ومن أهمها الإلتزام بتوفير الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يساوي 5000 ريال سعودي كذلك لابد من توفير فترة خدمة تبلغ حوالي ثلاثة أشهر على الأقل وغير ذلك من المتطلبات والشروط اللازمة للتمويل كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة هذا العام:

للحصول على تمويل نقدي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي لابد من توفير الدخل الشهري المتفق عليه الذي يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي.

يشترط تمويل التوريق من المواطنين أو المقيمين توفير فترة خدمة زمنية على رأس العمل لمدة تصل إلى 3 أشهر فقط.

كذلك لابد التقديم من سن 22 سنه كحد أدنى حتى 60 سنه فقط لا غير لدى شركة اليسر داخل أراضي المملكة.

سداد جميع الأقساط المطلوبة من كافة العملاء السعوديين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية في موعدها المحدد لها عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

المواطن السعودي الذي يعمل في القطاع العسكري.

له حق التقديم لدى شركة اليسر حتى عمر التقاعد داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

قبل التقديم الإلكتروني يجب إحضار جميع الأوراق المطلوبة للتمويل.

كذلك سواء كان التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى الشركة أو من خلال تطبيق الجوال التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

الأوراق الرسمية للحصول على أفضل تمويل شخصي لدى اليسر للتمويل

شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة تطلب توفير بعض الضوابط والشروط اللازمة للتمويل مع توفير الأوراق والمستندات المطلوبة لضمان الحصول على تمويل التوريق الذي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي ويمكن الآن الحصول عليه بدون رسوم إدارية إضافية سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات المختلفة في المملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح للجميع اليوم أهم الأوراق الرسمية المطلوبة: