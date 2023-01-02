الخدمات والمبادرات الإلكترونية الجديدة من خلال منصه ابشر الرقميه وتعرف علي الخدمات

الخدمات والمبادرات الإلكترونية الجديدة التي تم إطلاقها حديثا في خلال هذه الأيام. والتي ثار التساؤل عليها كثيرا في خلال هذه الأيام من خلال موقع تويتر. كما تم الإعلان عن الخدمات والمبادرات الجديد من خلال الصفحة الرسمية لمنصة ابشر الإلكترونية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم إطلاق خدمات إلكترونية جديده أيضا في خلال هذه الآونة والتي يتم الحصول عليها من خلال المواقع الرسمية المعتمدة من المملكة. ومن اهم تلك الخدمات الإلكترونية خدمه التحقق من اشتراك التأمينات الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي للتأمينات بالخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه اصدار سجل تجاري رئيسي من الموقع الرسمي لوزارة التجارة وتعرف علي الشروط والخطوات. والآن ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح المبادرات الجديدة كما تم الإعلان عنها. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح الخدمات الجديدة أيضا التي تم طرحها من خلال المبادرات الرئاسية.

الخدمات والمبادرات الإلكترونية الجديدة

أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن العديد والكثير من الخدمات والمبادرات الإلكترونية الجديدة والتي يتم تنفيذها الكترونيا أيضا من خلال الموقع الإلكتروني. والتي جاءت برعاية سمو الأمير عبد العزيز بن سعود معالي نائب وزير الداخلية والذي قام بتدشين خدمات إلكترونية جديدة كما كرم أيضا المشاركين في ملتقي ابشر السنوي الثامن 2022 للتحول الرقمي. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع خدماتها الكترونيا من خلال المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة.

خدمات ابشر الجديدة

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن جميع الخدمات والمبادرات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها عبر موقعها الرسمي. كما سوف نقوم بتوضيح جميع الخدمات الجديدة في المبادرات من خلال النقاط الأتية :