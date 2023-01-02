يتفادى عملاء مصرف الراجحي الإسلامي تجميد حسابهم المصرفي في البنك من خلال تحديث بيانات العميل الشخصية بشكل مستمر، حيث يقدم المصرف لعملائه العديد من الطرق السهلة والمختصرة التي يتم من خلالها تحديث بيانات العملاء عن طريق استخدام خدمة الأفراد أو من خلال استخدام الهاتف المصرفي لتعديل البيانات بسهولة ويسر دون الخوض في إجراءات روتينية معقدة، فهنا نوضح لكم طريقة تحديث هوية العميل لدي بنك الراجحي.

طريقة تحديث بيانات الهوية عبر خدمة مباشر للأفراد

في إطار سعي مصرف الراجحي الإسلامي إلى توفير سبل الراحة للمواطنين والمواطنات السعوديات تم تفعيل خدمة مباشر للأفراد والتي يتم من خلالها إجراء تعديل على البيانات الشخصية المدونة للعملاء في البنك ويتم أيضًا من خلالها التبرع وتسديد الفواتير وتحويل أي مبلغ ودفع رسوم بطاقة الائتمان، وفيما يلي نقوم بشرح خطوات تحديث بيانات الهوية الشخصية من خلال خدمة مباشر للأفراد وذلك من خلال الخطوات التالية:

فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمصرف الراجحي.

يوجد أعلى الصفحة الرئيسية كلمة مباشر قم بالنقر عليها.

قم بالنقر على تحديث بيانات الهوية الشخصية.

قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم العميل وكلمة المرور الخاصة به.

قم بالنقر على كلمة دخول.

انقر على كلمة خصائص ثم اختار معلومات العميل.

اضغط على تحديث.

قم بكتابة البيانات الشخصية الجديدة في أماكنها المحددة.

انقر على كلمة موافق.

طريقة تحديث بيانات الهوية من خلال فروع مصرف الراجحي

يرغب بعض عملاء مصرف الراجحي في اجراء تحديث بيانات الهوية الشخصية عن طريق التوجه إلى مكتب خدمة عملاء المصرف المتواجدين في أي فرع من فروع المصرف ثم يتم اتباع الخطوات التالية: