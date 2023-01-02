الحصول على بطاقة متقاعد الخطوات بالتفصيل وأهم مميزاتها

توفر المملكة العربية السعودية بطاقة متقاعد للمتقاعدين والتي لها العديد من المميزات وتساعد المواطن في الحصول على عروض كثيرة وبالتالي فإن الكثير من المواطنين يبحثون عن كيفية الحصول على بطاقة متقاعد وما هي المميزات التي تمتاز بها، وفي مقالنا سوف نوضح خطوات التقديم الالكتروني لاستخراج بطاقة متقاعد، كما أننا سنوضح أوجه الاستفادة منها ولا شك أن المواطن يمكنه الحصول عليها من خلال التقديم الورقي أيضا.

خطوات الحصول على بطاقة متقاعد للمتقاعدين

يسهل الحصول على بطاقة متقاعد من خلال الانترنت إذ أن التعامل الالكتروني يوفر الوقت والجهد وكل ما على المواطن عمله هو إتباع الخطوات الآتية:

تحميل تطبيق التقاعد والذي يمكن تحميله لمختلف أنواع الهواتف الذكية عبر الرابط الرسمي الخاص به.

إنشاء حساب جديد باستخدام اسم المواطن وتحديد كلمة مرور.

اختيار خدمة متقاعد من الخيارات المتاحة ثم اختيار البطاقة الالكترونية للمتقاعدين.

يتطلب إدخال بعض البيانات الشخصية مثل تاريخ الميلاد، الاسم، رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف.

يجب اختيار صورة شخصية للحساب ومتابعة الطلب للتأكد من نجاحه.

خطوات استخراج بطاقة متقاعد بشكل ورقي

يمكن لبعض المواطنين الذين لا يفضلون التعامل الالكتروني استخرج البطاقة بشكل ورقي بكل سهولة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

زيارة مقر هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالمنطقة المقيم بها المواطن.

يجب تقديم طلب للموظف المسئول كما يلزم تقديم عدة مستندات مثل الصورة الشخصية وصورة من بطاقة الهوية.

يجدر بالذكر أن الخدمة تتم خلال ثلاثة أيام فقط مع العلم أن المواطن لا يحتاج إلى دفع أي مبالغ مالية للحصول على البطاقة.

مزايا بطاقة التقاعد للمتقاعدين بالسعودية

تمتاز بطاقة التقاعد الخاصة بالمتقاعدين بالمملكة بالعديد من المزايا وقد عملت المؤسسة العامة للتقاعد على إصدار تلك البطاقة لمساعدة المتقاعدين وتقديرا منها لهم، كما أن في حال وفاة المستخدم يمكن لأسرته استمرار استخدام البطاقة أيضا، وتوفر البطاقة للمواطن الخدمات الصحية المتنوعة مع خصومات مختلفة لإجراء العمليات أو التحاليل الطبية، كما يسهل من خلالها تأجير السيارات بالمملكة إلى جانب عدة عروض داخل أماكن التسوق مع توفير خدمات التعليم أيضا، وبالتالي فإن تلك البطاقة تعد من أفضل خدمات المملكة السعودية التي توفرها للمقيمين بها ولكن على المواطن الراغب في الحصول عليها تقديم ما يثبت تقاعده عن العمل مثل وثيقة إنهاء الخدمة وفي حال كان عسكري يجب تقديم صورة من إقرار الإحالة.