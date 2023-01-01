نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في وظائف جامعة تبوك للرجال والنساء في كافة التخصصات بمرتبات مجزية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم في وظائف جامعة تبوك ، لقد أعلنت أكاديمية جامعة تبوك عن فتح باب التقديم في عدد من الوظائف الشاغرة بنظام العقود للرجال والنساء في جميع التخصصات بدرجة (أستاذ مساعد، أستاذ، أستاذ مشارك) وقد أعلنت الجامعة عن موعد التقديم وهو بدأ من يوم الأحد 8 جمادى الآخر 1444 الموافق 1 يناير 2023 وأوضحت أن التقديم سيستمر مفتوح لمدة 5 أيام حتى يوم 12 جمادي الآخر 1444، وسيكون التقديم في الوظائف إلكتروني، و سنوضح لكم طريقة التقديم في الوظائف والشروط اللازمة.

التقديم في وظائف جامعة تبوك للرجال والنساء

أعلنت جامعة تبوك عن حاجتها الى 57 وظيفية أكاديمية بنظام العقود، بدرجة (أستاذ مشارك،أستاذ، أستاذ مساعد) والوظائف متاحة للرجال والنساء، و وضح إعلان الوظيفة أن التقديم سيكون عبر بوابة التوظيف الإلكتروني التابع لجامعة تبوك، وطريقة التقديم هي:

اولا قم بالتوجه إلى بوابة التوظيف بموقع جامعة تبوك الرسمي.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم طلب جديد للتقدم جديد.

سيظهر أمامك استمارة التقديم قم بملئ البيانات المطلوبة.

يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها لقبول طلب التوظيف.

تحديد المؤهل الدراسي والشهادة التي حصل عليها المتقدم.

إرفاق الطلب بالمستندات والأوراق المطلوبة.

ثم الضغط على إرسال الطلب.

شروط التقديم في وظائف جامعة تبوك

هناك بعض الشروط التي حددتها جامعة تبوك لقبول طلب التوظيف ويجب على المتقدم التأكد من هذه الشروط لقبول الطلب، الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 45 عام أثناء التقديم.

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو غير سعودية.

يجب على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية المطلوبة.

حصول المتقدم على درجة تقدير لا تقل عن جيد في مرحلة البكالوريوس.

كما يشترط أن تكون تخصص الماجستير أو الدكتوراه من ضمن التخصصات المطلوبة للوظائف.

يشترط أن تكون جميع مراحل الدراسة بالانتظام.

التخصصات المطلوبة للوظائف

(اللغة الإنجليزية، نظم معلومات إدارية، القانون الخاص، القانون العام، التسويق، إدارة السياحة، إدارة الأغذية والمشروبات، إدارة الضيافة، التمويل والاستثمار، المحاسبة، علوم الحاسب وفروعه، علوم البيانات، هندسة البرمجيات، هندسة الحاسب، أمن المعلومات، الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية، التصميم الداخلي، تصميم الأزياء والمنسوجات، تقنية المختبرات، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، الكيمياء الفيزيائية، الكيمياء العضوية، علم السموم، فيزياء الطاقة المتجددة، الإحصاء التطبيقي، التمريض، العلاج الطبيعي، علم النفس العيادي، أورام النساء، علم وظائف الأعضاء، الكيمياء الحيوية الطبية، جراحة الأوعية الدموية، الممارسة الصيدلية، علم الأدوية والسموم، الكيمياء الصيدلية).

موعد التقديم في وظائف جامعة تبوك

تم فتح باب التقديم في وظائف جامعة تبوك بدء من يوم الأحد 8 جمادى الآخر 1444 ويستمر حتى يوم الخميس 12 جمادى الآخر 1444.