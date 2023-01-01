نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن دعم ريف 1444 برقم الهوية reef.gov.sa وما هي شروط التسجيل في الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن دعم ريف من الخدمات الهامة جدًا التي أسستها وزارة المياة والبيئة والزراعة السعودية وذلك بهدف مساعدة المزارعين وجميع العاملين في القطاع الزراعي لتحسين جودة الإنتاج الزراعي وتشجيع المزارعين في العمل في هذا القطاع، كما أن الحكومة السعودية تسعى دائما على تلبية احتياجات كافة متطلبات المواطنين ولسد احتياجات المزارعين تم تخصيص دعم مادي لهم بشكل شهري يصرف لهم يساعدهم في أعباء الحياة لتوفير المواد التي يحتاجها في العمل، ويقدم دعم الريف لمختلف الفئات الاجتماعية (الرجال، النساء، الشباب) ولكن يجب أن تتوفر بهم شروط الاستحقاق لقبول الطلب وصرف الدعم و سنوضح لكم هذا بالتفصيل.

رابط الاستعلام عن دعم ريف 1444 برقم الهوية

هناك الآلاف من الأسر السعودية التي تستفاد من دعم ريف ومع اقتراب موعد صرف الدعم يبدأ المستفيدين بالبحث عن طريقة الاستعلام عن دعم ريف لمعرفة قيمة الدعم المستحق و موعد صرف الدعم، ولذلك وفرت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية بوابة دعم ريف لكي يستطيع المزارعين الاستعلام عن كل ما يتعلق بالدعم، طريقة الاستعلام هي:

التوجه إلى البوابة الإلكترونية لدعم ريف.

قم بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على تسجيل.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة خدمة الاستعلام.

بعد ذلك سيظهر أمامك بعض البيانات قم بملئ البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح.

ثم الضغط على أيقونة استعلم.

انتظر قليلاً وسيظهر أمامك جميع بيانات دعم ريف وقيمة الدعم المستحق وموعد نزوله.

شروط التسجيل في دعم ريف

لقد حددت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافق مع المتقدم لكى يكون مستحق للحصول على دعم ريف، علما بأن يحق للفرد الاشتراك في 3 برامج فقط كحد أقصى في الدعم الريفي و قيمة الدعم السنوي لا يتعدى 54000 ريال سعودي، وشروط التقديم هي:

يشترط أن يكون المتقدم من (الرجال، النساء) سعودي الجنسية أي من أبوين سعوديين.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يتجاوز عمر الفرد المتقدم عن 21 عام.

أن يكون المتقدم يعمل في القطاع الزراعي ولديه خبرة في ذلك المجال.

يكون المتقدم من سكان الادرات أو المناطق التي يشملها دعم ريف.

ألا يكون المتقدم يعمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة.

يشترط ألا يتجاوز الحد الأدنى للدخل الشهري عن 6000 ريال سعودي.

يحق للمتقدم التقديم في 3 برامج فقط من برامج دعم ريف.

ألا يتجاوز قيمة دعم ريف عن 54000 ريال سعودي سنوياً.

موعد صرف دعم ريف

أوضحت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية موعد صرف دعم ريف وهو يبدأ من اليوم الأول من كل شهر ميلادي حتى اليوم العاشر، يستطيع جميع المستفيدين استلام الدعم في هذه المدة، ويمكن الاستعلام عن موعد الصرف عبر بوابة دعم ريف.

التسجيل في دعم ريف

لقد وضح برنامج ريف طريقة التسجيل في الدعم لكي يتم دراسة الطلب والتأكد من استحقاق الدعم، خطوات التسجيل هي:

الدخول إلى بوابة دعم ريف.

ثم الضغط على ابدأ الطلب، الضغط على أيقونة إنشاء حساب.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

سيتم إرسال رسالة نصية برمز التحقق على جهازك.

قم بإدخال الرمز في المربع المخصص له.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الحساب البنكي.

سيتم تفعيل حسابك على دعم ريف.

ثم قم باختيار برامج الدعم الريفي.

ما هي المجالات التي يدعمها برنامج دعم ريف 1444؟

هناك بعض المنتجات الزراعية التي يدعمها برنامج ريف ويقدم المزارعين الدعم لها وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية هذه المنتجات، وتتمثل هذه المجالات في الآتي:

منتجات قطاع العسل.

تقديم الدعم في المحاصيل البعلية.

كما أن الدعم الريف يدعم منتجات قطاع الفاكهة.

منتجات قطاع اللبن.

دعم قطاع الورد.

تسجيل دخول برنامج دعم الريف للمتقاعدين

يقدم دعم ريف الدعم على المنتجات الزراعية ويسمح لجميع الفئات الاجتماعية التقديم في الدعم وذلك في حالة توافق الشروط، وطريقة التسجيل للمتقاعدين هي:

الدخول إلى منصة ريف reef.gov.sa.

ثم قم بتسجيل الدخول كمستفيد.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

كتابة كلمة المرور.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في الخانة المخصصة .

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في دعم ريف 1444

عند تقديم طلب في الدعم الريف يجب على المتقدم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وهي:

صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

شهادة التوثيق.

الحساب البنكي للمتقدم.

رقم السجل الزراعي.

تصميم المزرعة ويشترط أن يكون المستند مطبوع عليه الشعار الوطني للسعودية.

وكالة رسمية.

هذه هي الأوراق المطلوبة للتقديم في دعم ريف.

طرق التواصل مع خدمة العملاء برنامج ريف

يعد برنامج ريف من البرامج الاجتماعية الهامة جدا لجميع المواطنين السعوديين وبالأخص العاملين في المجال الزراعى، ولذلك يتساءل الجميع دائما عن طرق التواصل مع خدمة العملاء برنامج ريف لكي يتم الاستفسار عن الدعم أو تقديم اعتراض أو شكوى، طرق التواصل هي:

رقم خدمة العملاء هو 19930.

كما يمكنك أيضا التواصل عبر المنصة الإلكترونية لدعم ريف.

ما هي فترة دراسة الطلبات المقدمة لبرنامج ريف

هناك نوعين من القطاعات التي يدعمها برنامج دعم ريف وتتمثل هذه القطاعات في (القيمة المضافة ، القطاع الزراعي) وفي القطاعين يقوم برنامج الدعم بدراسة الطلبات المتقدمة وتبدأ مدة الدراسة من اول يوم تقديم الطلب حتى اليوم 60، أي أن دراسة الطلب يستغرق لمدة شهرين كحد أقصى.

ما هي قطاعات عمل دعم ريف 1444

يقدم الدعم الريفي لمجموعة من الفئات وهم العاملين في القطاع الزراعي، ويتمثل القطاعات التي يدعمها البرنامج هي: