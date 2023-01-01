نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اثبات حضور الطالب في منصة مدرستي 1444 وخطوات الدخول إلى الحصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة اثبات حضور الطالب في منصة مدرستي من الطرق الحديثة التي وفرتها الحكومة السعودية و منظومة التربية والتعليم السعودية في ظل الرؤية المستقبلية لتطوير من العملية التعليمية هو توفير منصات إلكترونية تعليمية تشمل كافة المناهج الدراسية والمصادر التي يحتاجها الطالب في جميع المراحل التعليمية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) وليس هذا فقط بل يستطيع الطلاب استخراج نتائجهم والدخول إلى الحصص و الدروس وحل الواجبات ومن أهم المنصات التعليمية في السعودية منصة مدرستي يجب على جميع الطلاب تسجيل الدخول إليها لكي يستطيع الدخول إلى الحصص وحل الواجبات المدرسية.

طريقة اثبات حضور الطالب في منصة مدرستي 1444

هناك بعض الأوقات التي تلجأ وزارة التربية والتعليم السعودية تحويل الدراسة عن بعد، وعلى ذلك يقوم الطلاب بالتعلم عبر المنصات الإلكترونية التعليمية وهي منصة مدرستي وتلقى الدروس والحصص وحل الواجبات، ويشترط على كل طالب إثبات حضوره في المنصة لكي لا يأخذ غياب ويتعرض الطالب إلى عقوبة، و سنوضح لكم طريقة اثبات حضور الطالب وهي:

الدخول إلى موقع منصة مدرستي التعليمية schools.madrasati.sa.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت.

ثم يقوم الطالب بإدخال الاسم وكلمة المرور.

النقر على تسجيل.

ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالتوجه إلى القائمة الرئيسية وانقر على الجدول الدراسي.

ثم قم بالنقر على أيقونة الدرس.

قم بتحديد الدرس التي تريد حضوره والنقر على رابط الحضور بجانب زر الدرس.

ثم قم بالضغط على أيقونة انضمام.

هكذا سيتم إثبات حضورك لدخول الدرس في منصة مدرستي.

إثبات حضور الطالب في منصة مدرستي

أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية منصة مدرستي لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وتم ربط المنصة ببرنامج تيمز “Teams” من شركة مايكروسوفت لكي يتم إقامة حصص إلكترونية تعتمد على النظام المرئي، ومن خلال هذه التقنية يتم تحديد الغياب والحضور ويستطيع المعلم معرفة الطلاب والطالبات الذين حضروا الدرس والغائب.

الدخول إلى الحصة في منصة مدرستي

سنوضح لكم خطوات الدخول إلى الحصة في منصة مدرستي حيث يستطيع جميع الطلاب من مختلف المراحل الدراسية الدخول إلى الحصص المرئية المتواجدة على منصة مدرستي، الطريقة هي:

يقوم الطالب بالدخول إلى منصة مدرستي schools.madrasati.sa.

ثم يقوم بتسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة جدولي.

قم باختيار الحصة (الدرس) التي تريد دخوله.

النقر على رابط حضور الدرس.

ثم الضغط على انضمام.

الاستعلام عن الحضور والغياب في منصة مدرستي

كما يستطيع الطلاب الاستعلام عن الحضور والغياب في منصة مدرستي ولذلك لعدم التعرض إلي عقوبات، طريقة الاستعلام هي:

الدخول إلى منصة مدرستي.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول بحساب المايكروسوفت.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة الإحصائيات والتقرير.

النقر على متابعة الغياب.

علي الفور سيظهر أمامك جميع أيام الحضور والغياب المسجلة على الطالب.

طريقة الحصول على حضور وغياب الطلاب للدروس السابقة في منصة مدرستي

يجب على جميع الطلاب الالتزام بحضور الدروس والحصص في منصة مدرستي التعليمية لكى لا يتم فرض عقوبة، وطريقة الحصول على حضور وغياب الطالب هي: