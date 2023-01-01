الجوازات تطلق خدمة ابشر سفر في منفذ جسر الملك فهد كمرحلة أولي، أطلقت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية خدمة جديدة وهي خدمة ابشر سفر، إن هذه الخدمة تعد من اهم الخدمات التي تخدم مواطني ومقيم المملكة، وتتيح هذه الخدمة سفر تسجيل مغادرة المسافرين والمرافقين والمركبة الخاصة بيهم قبل السفر، وذلك من اجل احتمالية وجود زحام أمام المنفذ وقت الوصول وتتيح هذه الخدمة أيضا فرصة التأكيد من خلو سجلات المسافرين من وجود أي ملاحظات قد تعوق سفرهم وتعطلهم، ومن بين مثل هذه الملاحظات عدم وجود التصاريح اللازمة للسفر أو انتهاء صلاحية وثيقة السفر، وسوف يتم التحقق من الخصائص الحيوية عبر تطبيق نفاذ عند الوصول للمنفذ وذلك لتسهيل عملية خروج المسافرين، ومن بين الخدمات التي تقدمها منصة ابشر أيضا نموذج تمديد الزيارة العائلية الجديد.

طريقة الوصول لخدمة ابشر سفر

لقد دعت مديرية الجوازات السعودية كافة الراغبين في الاستفادة من خدمة ابشر أفراد وذلك من خلال تحديث تطبيق ابشر لأحدث نسخة جديده، من اجل التسهيل علي المواطنين سفرهم وعدم تعطيل مصالحهم أو إعاقتهم، وفي السطور التالية من مقالنا في موقع ثقفني سوف نقوم بتوضيح طريقة الوصول لخدمة ابشر سفر، فعليك اتباع الخطوات الأتية:

أولا الدخول إلي منصة ابشر.

الضغط علي خدماتي.

الضغط علي خدمات أخرى.

الضغط علي ابشر سفر.

قم بإنشاء طلب سفر.

قم باختيار المنفذ المراد السفر عبره والتاريخ والوقت المتوقع للوصول.

اختيار وثيقة السفر.

قم باختيار المركبة ومن ثم إضافة مسافرين.

عليك مراجعة تفاصيل الطلب واعتماد إنشاء الطلب.

لا بد من أن يقوم المرافقين للسفر بالموافقة، والتحقق من الخصائص الحيوية عبر تطبيق نفاذ عند الوصول للمنفذ.

أهداف ومميزات الخدمة

إن الحكومة السعودية ما زالت ولا زالت تقدم الكثير من الخدمات الهامة لمواطنيها، وذلك من اجل توفير العناء والجهد عليهم وعدم تعطل مصالحهم ومصالح الدولة بوجه عام، وعندما قامة إدارة الجوازات بإطلاق خدمة ابشر سفر وذلك من اجل عدم تعطل سفر المسافرين، ومن بين أهداف مميزات خدمة ابشر سفر ما يلي:

سرعة التحقق من إمكانية السفر.

توفير الوقت والجهد علي المسافرين.

التأكد من سريان وثائق السفر للفرد ومرافقية بمركبته.

التأكيد من خلو سجلات المسافرين من وجود أي ملاحظات قد تعوق سفرهم.

تتيح الخدمة تسجيل المرافقين سواء من أفراد الأسرة أو غير ذلك.

وجدير بالذكر إن منصة ابشر تقدم اكثر من 260 خدمة إلكترونية لمواطني المملكة ومنها الاستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة.