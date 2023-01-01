شروط قرض 60 الف ريال من بنك التنمية والأوراق المطلوبة

شروط قرض 60 الف ريال من بنك التنمية أتاح بنك التنمية فرصة ذهبية لجميع المواطنين السعوديين عن طريق موقعه الإلكتروني موقع أهل، حيث أعلن عن إمكانية الحصول على قرض 60 الف ريال سعودي بدون وضع أي فوائد وأيضًا فترة سداد القرض تصل إلى خمس سنوات، وهذه تعتبر مبادرة ناجحة لمساندة كافة الفئات والشباب الذين يعانون من عدم وجود فرص عمل مناسبة لهم والهدف من ذلك القضاء على البطالة داخل المملكة والعمل على تحسين مستوى المعيشة لديهم، لكن حرص البنك على وضع العديد من الشروط والأحكام المطلوبة لكي يحصل أي فرد على هذا القرض والتي سوف نعلن عنها في هذا المقال مباشرةً من خلال السطور القادمة يمكنكم متابعتنا الآن.

شروط الحصول على قرض 60 الف ريال من بنك التنمية

يوجد بعض الشروط التي تم تحديدها بالفعل، وذلك حتى يتم الحصول على قرض 60 الف ريال من بنك التنمية وهذه الشروط كالاتي:

يجب على المواطن أن يكون موظف أو متقاعد أو متسبب.

أيضًا يتم الحصول عليه للسيدات الأرامل والمطلقات والمهجورات.

يمكن أيضًا الحصول على قرض 60 الف ريال سعودي عندما يمر حوالي خمس سنوات من تاريخ إغلاق القرض السابق في الوقت الحالي.

كيفية تسديد تمويل بنك أهل

سوف نقدم لك مباشرةً جميع التفاصيل عن تسديد التمويل وهي كالآتي:

يتم تسديد رسوم القرض الاجتماعي على هيئة أقساط شهرية ولا تتجاوز الأقساط 60 شهر تقريبًا، بشرط لا يقل القسط عن 300 ريال سعودي وأيضًا لا تزيد عن 1000 ريال سعودي.

بداية تسديد أول قسط ستكون بعد مرور 30 يوم من تاريخ صرف القرض.

الأوراق اللازمة للحصول على القرض

أما عن الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم الحصول على القرض من البنك فهي تتمثل في الآتي:

إحضار صورة من هوية الكفيل.

تعبئة نموذج 105 إلكترونيًا.

صورة من راتب الكفيل ويلازم أن تكون مختومة من جهة العمل التابع لها، مع مراعاة أن لا يتعدى تاريخ التوقيع شهرين تقريبًا.

تقديم أصل رقم حساب الآبيان للبنك.

فى حالة وجود رهن على السكن قم بتقديم أصل من موافقة الصندوق العقاري على منح التمويل.

ما هي أنواع القروض التي يقوم بتقديمها بنك التنمية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية أكثر من نوع للقروض ويتم تقديمها للكثير من المواطنين وهي كالاتي: