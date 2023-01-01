نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل.. نزول رواتب الضمان الاجتماعي المطور الان لشهر يناير 2023 في جميع حسابات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي، أن راتب التأمين الذي تم إعداده للدورة الثالثة عشرة يتم دفعه من منتصف الليل، وتجدر الإشارة هنا إلى وقوع أخطاء كثيرة في هذا الصدد وكما قال مسئول في الوزارة على تويتر عن وجود خلل فني في الضمان الجديد، قال في بقية حديثه أن الضمان القديم أفضل مقارنة بنظيره المطور وحذف المستحقين وإضافة غير المستحقين لأن هذه الرواتب تم صرفها من أموال الزكاة وتحتاج إلى الوصول إلى من يستحقها حقًا ومتابعة بقية المحادثة.

الاستعلام عن دفعة الضمان

يمكن لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر التشاور بشأن خصم المعاش ودفع راتب الضمان إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

ثم انتقل إلى موقع مطور الضمان الاجتماعي.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم أدخل قائمة المستفيدين المضمونين.

انقر فوق التحقق من حالة استحقاق الراتب.

سترى المدفوعات المعلقة المنشورة في حسابك.

جدول رواتب الضمان لعام 2023

من المعروف أن رواتب معاش التأمين المسبق تختلف من شخص لآخر ومن أسرة لأخرى، ويتم احتسابه من خلال البيانات المسجلة في برنامج الوزارة، ويبدأ الراتب من 1100 ريال كحد أدنى وكحد أقصى 5000 ريال، ولكن في حال ثبوت أهليتك لرقم أكبر في وقت لاحق، تقدم الوزارة إعانات للكهرباء والطعام، وتحسب قيمة الراتب على النحو التالي:

البدل 1100 ريال سعودي للفرد.

إعالة أسرة مكونة من شخصين 1،285 ريال سعودي.

لأسرة مكونة من 4 أفراد 2260 ريال شهريًا.

إعالة 2560 ريال لأسرة مكونة من 5 أفراد.

دفع الراتب فقط بضمان مصرف الراجحي

أعلن مسؤولون من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الجولة الثالثة عشرة من راتب دعم الضمان المقدم قد تم إيداعها فقط في مصرف الراجي ولن يتمكن سوى عملاء الراجي من دفع الراتب المضمون حتى اثني عشر عامًا بعد ظهر يوم 1 يناير 2023، ستبدأ باقي البنوك في صرف رواتب المستحقين لاحقا، لوجود بعض المشاكل الفنية بسبب الأعطال والعطلة.

إجراءات تقديم الاعتراض

ونصح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المستفيدين من الدورة الثالثة عشرة بعدم تقديم اعتراض خلال هذه الفترة والانتظار لبعض الوقت لوجود بعض المشاكل الفنية كما ذكرنا أعلاه لا يمكن حذفه على أي حال، يمكن للمستفيد من الضمان الاعتراض باتباع الخطوات التالية: