نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل إمكان الراجحي 1444 وطريقة التقديم على تمويل الراجحي السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل إمكان الراجحي من أهم أيسر التمويلات التي يقدمها بنك الراحجي لمساعدة المتعثرين في تسديد الديون أو إقامة مشاريع صغيرة، كما تقدم شركة إمكان مجموعة من التمويلات الميسرة مثل (التمويل المصغر، التمويل الإضافي، و تمويل المشتريات وتمويل السيارات) وأهم ما يميز تمويل إمكان الراجحي أن التمويلات تتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية ويتم إيداع مبالغ التمويل في حساب العمل فور صدور الموافقة في حالة توافق شروط التمويل، وفترة السداد تبدأ من 6 اشهر حتى 60 شهر يتم دفعها على أقساط مريحة.

شروط تمويل إمكان الراجحي (التمويل المصغر)

كما وضحنا لكم أن هناك أكثر من نوع لتمويل إمكان، ويعد التمويل المصغر من أيسر التمويلات وهذا لا يتطلب وجود كفيل او تحويل الراتب، وشروط التمويل المصغر هي:

يشترط أن يكون المواطن المتقدم للتمويل سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

تقديم المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

يشترط أن يكون لدى العميل سجل ائتماني جيد.

أن يكون المتقدم يعمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة ويحق للمتقاعدين الحصول على تمويل إمكان الراجحي.

ألا تقل مدة خدمة التمويل عن 6 أشهر.

قيمة التمويل المصغر من إمكان الراجحي يبدأ من 2000 ريال سعودي حتى 50 ألف ريال سعودي.

ما هي شروط التمويل الإضافي من إمكان الراجحي

يعد التمويل الإضافي من أكبر أنواع التمويلات التي يقدمها إمكان الراجحي ولا يشترط أن تحويل الراتب، ومدة سداد التمويل تبدأ من 12 شهر حتى 60 شهر، والشروط هي:

أن تكون العميل المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط يكون عمر المتقدم محولي الراتب على بنك الراجحي لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عام، وغير محولي الراتب لا يقل عن 23 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

يشترط ألا تقل عمر خدمة محولي الراتب سواء كان (القطاع الحكومي أو الخاص) عن شهر واحد، وغير محولي الراتب على بنك الراجحي عن 3 أشهر.

طريقة تقديم طلب تمويل إمكان الراجحي

هناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها تقديم طلب تمويل الراجحي من خلال تطبيق أمكان او عبر منصة الراحجي بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة الراحجي.

ثم قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في المربع المخصص له.

ثم الضغط على تسجيل.

قم بالتوجه إلى القائمة الرئيسية والنقر على الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة طلب تمويل إمكان الراجحي.

قم بتحديد نوع التمويل.

ملئ البيانات المطلوبة وتحديد موعد السداد وقيمة التمويل.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

رقم الراحجي لطلب تمويل إمكان الراجحي

هناك أكثر من طريقة يمكن للمواطنين السعوديين تقديم طلب الى مصرف الراجحي لطلب تمويل إمكان الراجحي أو استفسار عن التمويلات، ولذلك وضع مصرف الراجحي أرقام خاصة لكى يتواصل المواطنين مع مصرف الراجحي والرقم هو 920011038 يمكنك الإتصال على الرقم طوال أيام العمل الرسمية لتقديم طلب التمويل أو الإستفسار.