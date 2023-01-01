نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سريع بدون تحويل الراتب بموافقة فورية حتي 5000 ريال “تمويل شخصي منصة سلفة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة من اكثر الاستفسارات المنتشرة كيف احصل على تمويل سريع بدون تحويل راتب، لذلك نقدم اليوم “تمويل شخصي منصة سلفة” حيث تتيح المنصة تقديم سلفة فورية تقدر 5000 ريال سعودي وبدون تحويل راتب ولا يتطلب التمويل وجود ضامن.

للحصول على تمويل من خلال المنصة التي حصلت على تفويض البنك المركزي لمنح قروض شخصية مصغرة، يمكن التقديم لهذه القروض من خلال الموقع الإلكتروني الذي سوف نوضحه عبر السطور التالية، بالإضافة إلى ذلك يهمك معرفة شروط الحصول على سلفة سريعة 5000 ريال سعودي.

رابط منصة سلفة

تتيح المنصة التمويل للأفراد الراغبين في الحصول على سلفة فورية تبدأ من 1000 ريال وحتي 5 الأف ريال سعودي، عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة على النحو التالي:

يجب تسجيل الدخول بشكل مباشر من خلال رابط منصة سلفة.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة مرور المستخدم.

ثم الضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية.

يفتح لك صفحة جديد لكتابة بيانات المتقدم الشخصية.

يجب تدوين ادخل رقم الهوية الوطنية.

ثم كتابة رقم الجوال المسجل في ابشر الإلكترونية.

إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح، ثم كتابة كلمة المرور.

الآن أقبل الشروط والأحكام .

إذا كان لديك حساب سابق قم بالضغط على تبويب الدخول لحسابي.

في حالة عدم وجود حساب بالمنصة قم بالضغط على تبويب استكمال الطلب.

شروط طلب تمويل شخصي منصة سلفة

إذا كنت ترغب في إجراء تغيير على حياتك من خلال اقتراض مبلغ فوري، تعتبر المنصة مسبقة الدفع سلفة حلاً لذلك، وذلك لان عملية التقديم والحصول على الموافقة للتمويل الشخصي سهلة، ويمكنك الحصول على المبلغ الذي تحتاجه بعد استيفاء بعض الشروط التالية:

للتأهل للحصول على سلفة فورية يجب على المتقدمين أن يكون من ذوي الجنسية السعودية. من الشروط الهامة أن يكون عمر المتقدم بين 23 و 60 سنة. يجب أن يكون لديك وظيفة ثابتة (3 أشهر لموظفي القطاع الحكومي أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص) من الضروري أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 5000 ريال سعودي.

رقم منصة سلفة

حتى تتمكن من التواصل مع خدمة عملاء الشركة سواء التواصل لتقديم شكوى، او التواصل للاستعلام عن موعد تلقى دفعات التمويل،، يتم ذلك بعدة طرق مختلفة ومن ابرزها:

يمكنك التواصل معنا من خلال هاتف خدمة العملاء، أو نموذج الاتصال، أو من خلال حساباتنا في الشبكات الاجتماعية على رقم التليفون الخاص ٨٠٠١١١١٩٠٧

حيث تستقبل المنصة الاتصال من الساعة صباحا حتى الخامسة مساء، من يوم الاحد وحتى يوم الخميس

علاوة على ما سبق ذكره؛ فيتم سداد التمويل على أقساط شهرية متساوية حسب المدة التي يختارها العميل عند طلب التمويل من (1-6 أشهر)، ويتم إصدار الفاتورة المستحقة في 28 من كل شهر، وذلك في حال تمت الموافقة على طلب التمويل.