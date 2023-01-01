ما هي شروط و طريقة التسجيل في برنامج ريف 1444 عبر المنصة الإلكترونية للأسر المنتجة

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عمر شويل - جدة ما هي شروط و طريقة التسجيل في برنامج ريف 1444 من أكثر برامج الدعم التي قدمتها الحكومة السعودية بإشراف من وزارة الزراعة برنامج ريف لذلك يظل الجميع يبحث عن شروط وطريقة التسجيل في برنامج ريف ، يخدم البرنامج جميع العاملين في القطاع الزراعي ليكن الهدف منه هو تقديم إعانة مالية للمزارعين وتختلف قيمة الدعم باختلاف نوع المنتج الزراعي ويصرف للمزارع وهذا لمساعدتة في العمل وتحسين جودة الإنتاج الزراعي وتشجيع المزارعين في العمل في القطاع الزراعي ويتم مساعدة الأسر المستفيدة من الدعم بنسبة 10% من الإنتاج الزراعي.

ما هي شروط و طريقة التسجيل في برنامج ريف 1444

قبل أن نوضح لكم خطوات التسجيل في برنامج ريف سنوضح لكم شروط التسجيل التي وضعتها وزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية لتقديم الدعم للأسر الريفية والمزارعين وأصحاب المواشي، شروط التسجيل هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أي من أبوين سعوديين.

أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية ويكون المنطقة الزراعية من ضمن المناطق التي يدعمها برنامج ريف.

ألا تكون الأسرة المتقدمة تعمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة (يجب أن يكون المتقدم عامل بأحد الوظائف التي حددتها الوزارة).

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.

ألا يتجاوز قيمة الربح السنوي للمشروع الزراعى عن 54 ألف ريال سعودي.

امتلاك المتقدم حساب بنكي خاص به وساري.

أن يكون قيمة الدخل الشهري للأسرة لا يزيد عن 6000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم يمتهن مهنة الزراعة.

إرسال جميع المستندات والوثائق المطلوبة التي تؤكد أن المتقدم يعمل في القطاع الزراعى.

توافق جميع الشروط الفنية والصحية.

الموافقة على الشروط والأحكام.

أن يكون لدى المتقدم حساب على منصة الدعم الريفي.

تقديم مستند إثبات العمل الحر والمعتمد من قبل وزارة التنمية الإجتماعية.

تقديم طلب للحصول على دعم ريف عبر البوابة الإلكترونية.

طريقة التسجيل في برنامج ريف

يجب الإطلاع على شروط التسجيل قبل التسجيل لقبول الطلب، وخطوات التسجيل هي:

الذهاب إلى بوابة منصة ريف.

ثم قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

سيتم انتقالك إلى صفحة تسجيل البيانات.

كتابة بيانات التسجيل المطلوبة بالشكل الصحيح (الإسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الجوال).

إدخال كلمة المرور وإعادة تأكيد كلمة المرور.

سيتم إرسال كود التحقق في رسالة نصية على جهازك.

كتابة الكود بالشكل الصحيح.

ثم الضغط على تسجيل.

خطوات التقديم في برنامج ريف

بعد أن تقوم بتسجيل الدخول في برامج ريف يمكنك التقديم للحصول على الدعم، طريقة التقديم هي:

القيام بتسجيل الدخول إلى بوابة دعم ريف بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

أسفل الشاشة قم بالنقر على أيقونة التقديم.

سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بملئ البيانات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام المذكورة.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

إرسال كود الموقع الخاص بالمزرعة.

ثم الضغط على تقديم.

ثم الضغط على تقديم. سيتم إرسال رسالة نصية بتأكيد طلب التقديم.

الاستعلام عن برنامج ريف

عندما يقوم المستفيد بالتقديم في دعم ريف يقوم البرنامج بدراسة الطلب والتحقق منها وإذا كان المتقدم مستحق للدعم أم لا، و سنوضح لكم طريقة الاستعلام وهي:

الدخول إلى منصة دعم ريف.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال الرمز المرئي كما هو أمامك.

ثم الضغط على تسجيل.

قم بملئ البيانات المطلوبة من رقم الهوية.

ثم الضغط على أيقونة استعلم.

الأنشطة والمنتجات المحلية المدعومة في دعم ريف

لقد وضح برنامج دعم ريف عن المنتجات الأنشطة المحلية التي يدعمها البرنامج يصرف لهم البرنامج دعم مادي، وتتمثل المنتجات في الآتي:

منتجات البن العربي.

مشروعات الثروة الحيوانية.

منتجات النحل وإنتاج العسل الأبيض.

مشروعات القيمة المضافة.

قطاع الورد.

منتجات الثروة السمكية.

قطاع الفواكة.

منتجات المحاصيل البعلية.

موعد صرف دعم ريف

لقد حدد برنامج ريف الفئات المستفيدة من الدعم ووضح أنه يحق للمواطن الاستفادة من 3 برامج من الدعم كحد أقصى بقيمة دعم لا تتجاوز 54 ألف ريال سعودي سنوياً، ويتم دفع الدعم على دفعات بشكل شهري على أن يتم نزول الدعم بداية من اليوم الأول من كل شهر ميلادي حتى اليوم العاشر.

كيف اعرف اني مقبول في دعم ريف

بعد أن يقوم المتقدم بتقديم طلب للحصول على دعم ريف يقوم البرنامج بدراسة الطلب ويستغرق دراسة الطلب مدة زمنية تتراوح من شهر كحد أدنى حتى شهرين كحد أقصى، لمتابعة الطلب يمكنك التحقق من القبول بالخطوات التالية:

الدخول إلى منصة ريف.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق ثم النقر على تسجيل.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية والنقر على الاستعلام عن الدعم الريفي.

قم بإدخال رقم الهوية.

ثم الضغط على استعلام.

الدعم الريفي

تم إطلاق برنامج دعم ريف بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك لتطوير المنظومة الزراعية والثروة الحيوانية وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية للحفاظ على الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، لذلك أشرفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على برنامج دعم ريف لمساعدة الأسر العاملين في القطاع الزراعي وتحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال صرف دعم مادي بشكل شهري لهم.