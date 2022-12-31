نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم بالسعودية وتوقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة الطقس اليوم بالسعودية ، تشهد المملكة العربية السعودية حالة طقس غير مستقرة حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية احتمالية هطول أمطار رعدية في بعض المناطق إلى جانب الرياح المحملة بالأتربة، ولكن تختلف حالة الطقس على حسب اختلاف حركة الرياح، وسوف نوضح في مقالنا حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، إذ أن معرفة أحوال الجو تساعد على اخذ كافة الاحتياطات اللازمة للكبار والأطفال.

حالة الطقس اليوم بالسعودية المدينة المنورة

تشهد منطقة المدينة المنورة رياح وغبار مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية للسائقين إلى جانب أنه على مرضى الجيوب الأنفية الحرص عند الخروج من المنزل، ونجد أن هذا الطقس ربما يستمر لمدة ثلاثة أيام وفقا لما حددته هيئة الأرصاد بالمملكة العربية السعودية، ولا شك في أن تحديد حالة الجو يساعد المواطن على تخطي الأزمة.

حالة الطقس اليوم بمكة المكرمة

تشهد مكة حالة من سقوط الأمطار بشكل كبير وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تعطل حركة السير وقد تستمر تلك الحالة إلى الأسبوع المقبل نظرا لاتجاه الرياح، كما نجد أن هناك عاصفة قوية تضرب المنطقة لذلك تحذر هيئة الأرصاد المواطنين من الخروج من منازلهم ويجب على من يغادر المنزل تجنب التجمعات المائية حيث من المتوقع حدوث سيول، ومن الجدير بالذكر أن موسم الأمطار في مكة المكرمة يبدأ من شهر نوفمبر ويستمر حتى يناير.

حالة الطقس بالرياض

تشير حالة الطقس اليوم إلى سقوط أمطار في الرياض حيث تبلغ درجة الحرارة 15 درجة مئوية، ونجد أن سرعة الرياح تصل إلى 11 كم/ ساعة، بينما الرطوبة تصل نسبتها إلى 76% ونجد أن طقس الأيام المقبلة سوف يتراوح بين 16 إلى 20 درجة مئوية.

الاحتياطات اللازم إتباعها لحالة الطقس اليوم

يجب على المواطنين إتباع الاحتياطات اللازمة حرصا على صحتهم ونجد أن تلك الاحتياطات تتمثل في الأتي ذكره: