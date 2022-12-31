نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحوال الطقس في السعودية أمطار رعدية وسيول في بعض المناطق نهاية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذه الأيام يعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس وتنبؤهم بقدوم كتل هوائية باردة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط مما يسفر عنها هطول أمطار غزيرة رعدية بصاحبها نشاط ملحوظ في الرياح مما يؤدي الي حالة عدم استقرار الطقس في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لذلك أعلنت السلطات الرسمية في مكة المكرمة عن تفعيل حالة الطوارئ بسبب استمرار تردي حالة الطقس هذه الأيام في المملكة.

توقعات مركز الأرصاد الجوية أحوال الطقس في السعودية

توقع مركز الأرصاد السعودي الوطني أحوال الطقس للأسبوع المقبل والذي يعد أخر أسبوع في عام 2022 م أحوال الطقس في جميع مناطق المملكة العربية السعودية تحديداً من صباح هذا اليوم الخميس حتي نهاية الأربعاء المقبل، حيث توقع المركز سقوط الأمطار علي معظم مناطق المملكة العربية السعودية لعدة أيام متتالية، كما توقع هطول تلك الأمطار مصاحبة لعواصف رعدية وعواصف رملية وأيضاً سيول في عدة مناطق.

أكدت الأرصاد الجوية للملكة العربية السعودية سقوط الأمطار أمر متوقع للأسبوع المقبل ويصاحبه حركة رياح شديدة وبرودة الجو لتصل درجة الحرارة الي 9 مئوية في بعض المناطق ليلاً وأيضاً ستشهد المملكة أجواء رعدية من وقت لأخر، فمن المتوقع أن تتخذ المملكة إجراء تعليق الدراسة في الأسبوع المقبل ولكن حتي الآن لم يصدر أي قررات بذلك الأمر باستثناء عدة مناطق في الشمال تم تعليق اليوم الخميس الدراسة بها.

سوف تشهد المملكة العربية السعودية هذه الأيام حالة من الطقس السيئ ويشمل مناطق مختلفة في المملكة ومن هذه المناطق مدينة نجران وحازان وقد يستمر هطول الأمطار الرعدية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد لتصل إلى مناطق أخرى كالرياض والحائل والقصيم هذه المناطق من المملكة سوف تشهد رؤية ضبابية منعدمة مما يصعب النزول إلي الشارع حفاظا على سلامة الجميع ومن المتوقع استمرار سقوط أمطار وسيول في بعض المناطق وذلك وفقا لما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بالسعودية.

طقس المملكة مهيأ لتقلبات جوية جديدة

خلال هذه الأيام كشفت المديرية العامة الأرصاد الجوية بيانا رسميا لتوقعات الطقس خلال الأيام المقبلة وهذه التوقعات توحي بعدم استقرار في حالة الجو واكتساح حالة طارئة من انخفاض درجات الحرارة للحد الأدنى، وقد توقع الخبير الأرصاد الحصيني بأن طقس المملكة مهيأ لتقلبات وعواصف ترابية ورعدية مع استمرار تساقط الأمطار على معظم أنحاء المملكة العربية السعودية هذه الأمطار بين متوسطة إلى غزيرة، وهو الأمر الذي جعل الجميع يتسأل هل تتعلق الدراسة لفترة مؤقتة أم تستمر الدراسة والحضور للطلاب كما هو الوضع الآن.

لقد أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن أحوال الطقس وقيل إنه من المتوقع خلال هذه الأيام القليلة هطول أمطار غزيرة في بعض مدن المملكة بالإضافة إلى توقع حدوث سيول في مدينة جدة بالسعودية وقد حذر المركز المواطنين من احتمال هطول أمطار غزيرة ورعدية وكشف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن السعودية خلال هذه الأيام سوف تشهد ضباب كثيف وانخفاض شديد في درجات الحرارة وحدوث سيول مماثلة لفيضانات جدة السابقة ولكن هذه المرة سوف تمتد السيول إلى أجزاء أخرى من أنحاء المملكة العربية السعودية.

تحذيرات وزارة الدفاع المدني من موجة الطقس الجديدة

خلال هذه الأيام المقبلة سوف تشهد المملكة العربية السعودية تغيرات مفاجأة في حالة الطقس وقد أوضح ذلك خبراء الأرصاد الجوية في المملكة أن هناك بعض المدن في المملكة سوف تشهد انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة وارتفاع نسبة سقوط الأمطار التي قد تمتد إلى حدوث سيول في بعض منا طق المملكة وبالأكثر في مناطق تبوك والمدينة المنورة، وقد أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن معظم مياه الأمطار قد تدفق إلى منطقة تبوك لذلك تحذر وزارة الدفاع المدني المواطنين في هذه المناطق أن يحصروا انفسهم في منازلهم لتجنب أي مخاطر قد تحدث ولسلامة الجميع وعلى المواطنين توخي الحذر واتباع تحذيرات السلامة.

من أجل سلامة الجميع قد سعت وزارة الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية في تحذير المواطنين من موجة طقس في غاية البرودة وذلك سوف يكون في عدوة مناطق بالمملكة وقد وضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية بيانا رسميا لتوقعات الطقس في هذه المناطق متوقعا أن تشهد المملكة حركة الرياح السطحية بنشاط قد يؤدي إلى عوالق ترابية وانخفاض في مستوى الرؤية وهنا جاءت التحذيرات من وزارة الدفاع المدني تنص على: