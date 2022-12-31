تمويل سريع بدون كفيل وشروط الحصول علية عبر منصة سلفة sulfah.com

وفرت بعض الجهات المالية بالمملكة العربية السعودية فرصة الحصول على تمويل سريع بدون كفيل لبعض للأشخاص المتعثرين والذين يحتاجون لقضاء ديون متراكمة عليهم، أو الرغبة في إقامة مشروع ما والرغبة في الحصول على الأموال بشكل سريع وبدون الحاجة لوجود كفيل، وهنا تقدم منصة سلفة تمويل سريع وبدون كفيل من خلال خطوات محددة.

تمويل سريع بدون كفيل

يوجد بعض الخطوات التي يتم من خلالها التسجيل على منصة سلفة للحصول على تمويل بدون كفيل وهذه الخطوات كالآتي:

الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بمنصة سلفة الإلكترونية على شبكة الأنترنت.

بعد ذلك يتم الدخول على ايقونة أمر طلب تمويل.

ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد ذلك يتم إدخال بعض البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية الشخصية ورقم الجوال.

ثم يتم الاطلاع على جميع الشروط التي تفرضها المنصة قبل الموافقة على الاستمرار في الخطوات.

بينما في حالة قبول كافة الشروط والأحكام لابد من الضغط على كلمة موافق الموجودة على الشاشة.

بعد ذلك لابد من استكمال الخطوات حتى يتم تأكيد الطلب.

بينما لابد من الانتظار فترة من الوقت حتى يتم الرد، وفي حالة الموافقة يتم تحويل الأموال على الحساب البنكي الخاص بالمتقدم لكي يقوم باستلامها.

شروط الحصول على تمويل سريع جدا بدون كفيل

يوجد بعض الشروط التي لابد من توافرها للحصول على التمويل بدون كفيل من منصة سلفة، وهذه الخطوات كالآتي:

ألا يزيد سن المتقدم عن 60 عام.

كما يجب ألا تقل فترة تعيين المتقدم في القطاع العام عن ثلاثة أشهر، وألا تقل للمتقدم في القطاع الخاص عن ستة أشهر.

أيضا لابد ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي.

كما يجب أن يكون المتقدم بالطلب يحمل الجنسية السعودية.

ويجب ألا يقل سنه عن 23 عام.

بينما لابد من التأكد والاثبات بأنه موجود على رأس عمله.

طريقة الحصول على تمويل من منصة سلفة في اسرع وقت

في نهاية مقال تمويل سريع بدون كفيل ذكرنا الخطوات التي يمكن إتباعها للتسجيل على منصة سلفة للحصول على التمويل، وهذه المنصة توفر التمويل بشكل سريع وبدون تعجيز، وذكرنا أيضًا الشروط التي لابد من توافرها للتقديم على طلب التمويل.