نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل الصك القديم إلى صك إلكتروني في المقال التالي
طريقة تحويل الصك القديم إلى صك إلكتروني من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين في المملكة بعد خدمات التحول الرقمي التي تقودها الحكومة لحوكمة الخدمات العامة. ومن هذا الجانب وفرت وزارة العدل السعودية عددًا من الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي على الإنترنت. ومنها خدمات استخراج الصك الإلكتروني والاستعلام عن الصكوك والاستعلام عن الصك القديم والفرق بين القديم والجديد وسوف نتعرف بالسطور المقبلة على طريقة تحويل الصك القديم بالصك الجديد الإلكتروني من خلال موقع ثقفني.
الصك الإلكتروني
هو بديل للصكوك العقارية القديمة الورقية. وهو الذي يثبت ملكية العقار في السعودية. فقد أطلقت وزارة العدل بالمملكة خدمة الصكوك العقارية على الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف حصر ملكية العقارات بالمملكة. وتقدم الخدمة منذ أن بدأت بشكل مجاني للجميع.
الاستعلام عن رقم الصك القديم
يمكن الاستعلام عن الصك القديم من خلال بوابة ناجر وزارة العدل بالخطوات الآتية:
- الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية.
- ثم تسجيل الدخول من خلال بيانات بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- ثم النقر على الخدمات الإلكترونية ومنها النقر على العقارات.
- ثم اختيار التحقق من الصك العقاري ثم كتابة بيانات مالك الصك.
- بعد ذلك يتم عرض كل التفاصيل الخاصة بالصك القديم ورقم الصك.
الفرق بين الصك الإلكتروني والصكوك القديمة
- توثيق الملكية بشكل سلس وسهل.
- القضاء على التزوير للصكوك وتسهيل أمر التوثيق من خلال الربط الآلي.
- ضمان إدارة الصك من قبل جهة موحدة وحماية الأملاك والمساحات.
- المساهمة في حفظ الصك من التجاوزات.
- السرقة والدقة في إصدار الصكوك.
- المساهمة في الحد من تراكم المعاملات وازدحام المراجعين.
طريقة تحويل الصك القديم إلى صك إلكتروني
بإمكان جميع ملاك الصكوك العقارية الورقية تحويلها إلى صكوك إلكترونية من خلال الخطوات الآتية:
- الذهاب إلى موقع ناجز وزارة العدل.
- النقر على الخدمات الإلكترونية واختيار كتابات العدل.
- ثم النقر على خدمة تحديث الصكوك، واختيار الدخول إلى الخدمة.
- من ثم اختيار الدخول ببيانات النفاذ الوطني الموحد أبشر.
- كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاص بحساب أبشر.
- اكتب رمز التحقق المرسل لك على جوالك.
- التعهد بصحة البيانات ثم النقر على طلب جديد كتابة بيانات مقدم الطلب.
- ابدأ بكتابة بيانات مقدم الطلب ثم وبيانات الصك الإلكتروني ثم رفع الصك المطلوب تحديثه من الوجهين الأمامي والخلفي.
- ثم الحفظ والمتابعة وتأكيد بياناتك المُدخلة والنقر على الإرسال.
- ثم متابعة طلب التحديث عبر الموقع والاستعلام عنه بصفة دورية لحين قبوله.
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