مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل السعودي طريقة الحساب بالتفصيل

يصرف لكل مواطن بالمملكة العربية السعودية مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل السعودي وذلك بعد إنهاء فترة تعاقده مع الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها، وهناك خطوات محددة من قبل وزارة الموارد البشرية يمكن من خلالها حساب نسبة المكافأة الخاصة بالمواطن والتي تختلف على حسب سنوات العمل سواء كان عقد العمل متجدد أو غير متجدد، كما يمكن التقديم على مكافأة نهاية الخدمة عبر الانترنت خلال البوابة الالكترونية الرسمية للثقافة العمالية.

مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل السعودي

توفر السعودية للمواطن العامل العديد من الخدمات المميزة، ونجد أن مكافأة نهاية الخدمة هي حق من حقوق العاملين بالمملكة العربية السعودية فور إنهاء العقد بالشركة يقوم الموظف المتقاعد بالتقديم عبر الانترنت للحصول على مكافأة نهاية خدمته، ونجد أن تلك المكافأة تكون مجمعه أو بشكل شهري كمعاش للمواطن، ولا شك أن العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص لكلا منهم الحق في الحصول على مكافأة ولكن بعد إتمام عامين بالخدمة وإذا قلت سنوات العمل عن عامين فلا يحق للموظف الحصول على مكافأة.

خطوات حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالسعودية

يسهل على المواطن حساب نسبة المكافأة الخاصة بنهاية العمل وذلك من خلال الحاسبة التي حددتها وزارة الموارد البشرية، ويمكن بخطوات سهلة حساب مستحقات نهاية الخدمة وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

الدخول على موقع وزارة العمل السعودية من خلال الرابط الرسمي.

الضغط على خيار حاسبة نهاية الخدمة.

يجب ملء الخانات المطلوبة حيث يلزم كتابة الاسم، نوع العقد وسبب إنهاء الخدمة.

يجب تحديد الراتب وعدد سنوات العمل بالمؤسسة مع إضافة عدد الأشهر والأيام أيضا.

الضغط على يساوي لحساب المكافأة الخاصة بالعامل.

كيفية حساب مستحقات نهاية الخدمة للعاملين

نجد أن المستحقات الخاصة بالعامل تتضمن بدل السكن وبدل المواصلات مع الراتب الأساسي مضروب في عدد سنوات الخدمة، وتحدد مكافأة نهاية الخدمة بالقطاع الخاص على حسب عدد سنوات العمل إذ يتم حساب نص الراتب الشهري من السنوات الخمس الأولى وحساب الراتب الشهري لأخر خمس سنوات وتحديد النسبة وفقا لأخر راتب يتقاضاه العامل بالمؤسسة، كما يتم حساب عدد الأشهر أيضا التي عمل بها ويتقاضى العامل المستحقات على جميع أشهر العمل إذ تعتبر تلك المستحقات تقدير للعامل من الشركة على الوقت الذي عمل فيه بالشركة ككل ونجد أن المواطن إذا أتم بالمؤسسة خمس سنوات فقد فمن حقه تقاضي ثلث الأجر الشهري فقط.