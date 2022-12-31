نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي يتم صرف الدعم الريفي وخطوات تقديم طلب دعم ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة البيئة بالمملكة تأكد عن شروط التسجيل داخل برنامج ريف للحصول على الدعم، حيث أن الوزارة أعلنت عن مدة صرف الدعم الريفي للمستفيدين بالمملكة، موعد صرف الدعم الريفي للمواطنين المستفيدين، وأضاف إلى أن يمكن للمواطنين الاستعلام عن برنامج ريف للعاطلين من خلال الرقم الذي قمنا بعرضه من خلال موقه ثقفني هذا، برنامج دعم ريف برنامج من أحد البرامج الهامة المقدمة من وزراة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة للأسر السعودية المنتجة.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف:

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المتقدم أن لا يقل عمره عن 2 عاماً. يجب أن لا يستفيد المتقدم من أي تمويل حكومي بالمملكة. يجب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة للمتقدم بكل دقة وحرص. يجب توافر وثيقة عمل حر مقدم من وزارة الموارد البشرية. يجب على المتقدم أن يكون مقيم في أحد المناطق الشاملة الدعم الريفي. يجب أن ألا يزيد دخل المتقدم عند التقديم عن 600 ريال سعودي. يجب تقديم جميع الاثباتات التي تدل على مزاولة مهنة ريفية. يجب على المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي. يجب ضرورة الالتزام بكافة الضوابط المقدمة من الوزارة.

مدة صرف الدعم الريفي:

وزارة البيئة والمياه والزراعة داخل المملكة تعلن عن مدة صرف الدعم الريفي للمستفيدين بالمملكة، على أن يستمر الدعم لمدة تصل إلى 18 شهراً متتالية، وهذه المدة التي تم الإعلان عنها للمساح للصرف للدعم الريفي.

متي يتم صرف الدعم الريفي:

تحدد وزارة البيئة والمياه والزراعة عن موعد صرف الدعم الريفي للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، على أن يتم بدء الصرف من يوم الأحد القادم الموافق 1 يناير 2023م حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير المقبل 2023م وبناءا على ذلك أعلنت الوزارة أن ودائع الرواتب تختلف باختلاف البنك بالمملكة.

الاستعلام عن برنامج ريف:

يمكن لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين الاتصال على رقم 19930 للإستفسارات والشكاوى والمقترحات، يمكن الإتصال من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الرابعة مساءً، على أن يكون استقبال المكالمات من يوم الأحد الي يوم الخميس.

خطوات تقديم طلب دعم ريف:

يجب أنشأ حساب إلكتروني في برنامج ريف. يجب بعد ذلك إدخال البيانات الشخصية المطلوبة. ثم بعد ذلك إرسال طلبات الدعم وقبول البيانات والضمانات. سوف يتم إرسال رسالة لكي يتم استكمال الطلب. سوف يتم فحص الطلبات وإخطار المتقدمين بالنتائج الخاصة بهم.

وقمنا بختم حديثنا على أن برنامج ريف بالمملكة أعلن عن رسم بياني بشرح كيفيه تقديم طلب دعم ريف بالمملكة.