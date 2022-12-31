نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس السعودية بيان المركز الوطني للأرصاد بحالة الطقس 2023 يوميا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طقس السعودية مع حلول موسم الشتاء تشهد المملكة العربية السعودية العديد من التغيرات في حالة الطقس، قد تستمر لساعات او بضعة ايام، لذلك سوف نكشف لكم من خلال تلك التغطية اللحظية والمستمرة كافة التقارير التي تصدر من المركز الوطني للارصاد، على مستوى جميع المدن في المملكة العربية السعودية.

حيث تم اصدار العديد من التحذيرات بسبب سوء الاحوال الجوية بداية من اليوم الخميس 29 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم عليك عزيز المواطن وكذلك المقيما داخل المملكة التعرف يوميا على حالة الطقس في مدينتك، كذلك سوف نوفر لكم كافه التفاصيل حول تعليمات السلامة عنده هطول المطر الغزير، كذلك نشير الى تفاصيل حول تطبيق بلدي الذي أطلقتة الجهات المعنية من اجل تنبيه المواطنين عند نزول الامطار لتوفير المساعدة في حالة الطوارئ، ومن ثم سوف نوفر لكم بيان المركز الوطني للأرصاد بحالة الطقس 2023 يوميا.

طقس السعودية

من خلال المركز الوطني للارصاد يتم اصدار تنبيهات مسبقه للمواطنين في كافه مناطق المملكة، وبالفعل تشهد المملكة العربية السعودية الان حاله من الطقس غير المستقر، من هبوب الاتربة والرياح القوية، ومن ثم يتم اصدار تلك التنبيهات لحظه بلحظه، حيث ان هناك بعض المناطق تشهد نزول امطار متوسطه الى غزيرة، فيما تشهد بعض المناطق نزول سيول تؤدي الى شبه انعدام في الرؤيا، لذلك عليك التزام منزلك وتتبع كافة تعليمات السلامه، كذلك ننصحكم بمراقبة حالة الطقس في السعودية 2023 خلال الساعات القادمة، وسوف تجد تحديث يومي لهذا التقرير يشمل حالة الطقس في معظم مناطق المملكة

الطقس في السعودية اليوم

هذا ونوضح لكم تفاصيل اكثر حول حالة الطقس في السعودية خلال الساعات القادمة في العديد من المناطق، حيث تشهد العديد من المدن هطول أمطار متوسطة إلي كثيفة وتستمر خلال الساعات القادمة، حيث تشهد المملكة موجة برد وأمطار تستمر حتي الثلاثاء المقبل

تشهد مكة المكرمة والباحة وعصير نزول الامطار الرعدية التي تتفوت حدتها من متوسطة الى غزيرة، وذلك بداية العام من يوم الخميس، ومن المرتقب ان تزداد شدتها يومي الجمعة والسبت.

تشهد المدينة المنورة والرياض والقصيم امطار متوسطة الى غزيرة، وسوف يمتد تأثيرها حتى يوم السبت المقبل.

مدينه الشرقية وجازان ونجران تشهد هطول امطار رعدية متوسطة وسوف تستمر حتى يوم السبت.

حالة الطقس في جدة

هذا وقد اعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للارصاد الجويه ان حي البساتيني قد شهد نزول كمية كبيره من الامطار حيث سجل اعلى كمية امطار حتى الساعه 11 مساء اليوم، وقد وصل ارتفاع الامطار 44 ملم وقد اعلن امكانية استمرار نزول الامطار وسوف يتابع المركز على مدار الساعه كافه التفاصيل ويستمر في انذار المواطنين من خلال نظام الانذار المبكر المتبع في حاله سوء الارصاد الجوية.

تعليمات الجهات المعنية عند سقوط الأمطار

هذا ونجد ان الدفاع المدني السعودي عبر تويتر قدم فيديو توعوي بشان الاجراءات الواجب تتبعها من اجل السلامة العامة للمواطنين عند هطول الامطار الكثيفة، ويمكنكم مشاهدة تلك التعليمات من خلال الفيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المدني السعودي على تويتر، كذلك قدمنا لكم تلك النصائح في النقاط حتى تتعرف عليه

عليك عزيزي المواطن تجنب الاقتراب من تجمعات المياه خاصه في الاماكن التي قد يقوم بها جسور فقد تنهار فور الوقوف عليها.

تجنب الاقتراب من حواف تجمع المياة.

الحرص علي عدم ترك الاطفال يلعبون في أماكن تجمع المياة.

تطبيق بلدي 940

انا تطبيق بلدي هو واحد من اهم التطبيقات التي اطلقتها الجهات المعنية في المملكة من اجل تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، وقد اعلنت امانة جدة على ضرورة طلب المساعدة بالاتصال على رقم 940 في حاله تراكم الامطار وكثافة هطول الامطار في منطقتكم او من خلال تطبيق بلدي 940، حيث يعتبر تطبيق بلدي هو تطبيق الطوارئ المتاح للمواطنين من اجل توفير كافه الخدمات التي قد يحتاج اليها المواطن او المقيم في حالة هطول كميات كبيرة من الامطار في المنطقة المقيم بها.

تطبيق أنواء

ان تطبيق أنواء هو تطبيق اطلقه المركز المركز الوطني للارصاد NCM، التطبيق يتيح لك فرصة التعرف على حالة الطقس في مدينتك واي مدينة اخرى في المملكة العربية السعودية، كذلك يتيح فرصة مشاركة حالة الطقس مع الاخرين حيث يمكنكم تحميل التطبيق على الهواتف الجويله التي تعمل بنظام iOS كذلك نظام اندرويد.

نصائح وزارة الصحة لمرضي الربو عند نزول المطر

هذا ونجد أن وزارة الصحة عبر الحساب الرسمي علي تويتر أكدت علي أهمية العناية لمرضي الربو عند نزول المطر، وكانت أبرز النصائح والتعليمات الموجة لذلك هي علي النحو التالي

احرصي علي توفير البخاخ الإسعافي برفقتك دائما.

تجنب التعرض للهواء المباشر قد الاماكن.

ارتدي قناع لتغطية الأنف والفم عند الخروج من المنزل.

المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية

تحديث حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة 30 ديسمبر الساعة 1 مساء، منذ لحظات اشار د.ايمن غلام الرئيس التنفيذي أنه حتي يوم الثلاثاء المقبل سوف تستمر فرص سقوط الأمطار علي مكة المكرمة وسواحلها، وسوف تشهد تلك المناطق ارتفاع الأمواج وجريان السيول وتساقط الامطار، وسوف يراقب مركز الأرصاد الجوية حالة الطقس في السعودية علي مدار الساعة حيث يتوقع أن تسود حالة سقوط الأمطار حتي نهاية الأسبوع القائم، ويتم تفعيل التواصل المباشر بين المركز والجهات المعنية علي مدار الساعة من أجل تسهيل المهام الميدانية للمواطنين في حالة الطوارئ.

حالة الطقس اليوم السبت 31 ديسمبر

ابرز حالة الطقس في السعودية خلال الساعات القادمة 24 ساعة تحمل تغييرات أبرزها علي النحو التالي، تشهد بعض مناطق المملكة امطار رعدية مصحوبة بهبوب رياح نشطة علي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان ومحافظة نجران كذلك الحدود الشمالية، فيما تشهد ساعات الليل المتأخرة ضباب كثيف، وقد تم تسجيل درجات الحرارة علي هذا النحو

اعلي درجة حرارة 28% القنفذة.

أقل درجة حرارة 02% طريف.

الرطوبة 100% عرعر طريق القريات.

تعليق الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

في خبر عاجل صدر الان عبر حساب اخبار السعودية الرسمي علي تويتر، تم إعلان خبر تعليق الدراسة غدا الأحد 1 يناير في جامعة جدة، ومن المقرر أن يتم تعليق الدراسة في كافة الفروع بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المدينة غدا، ومع استمرار تلك الحالة من التقلبات الجوية، سوف تستمر تغطية حالة الطقس في السعودية عبر موقع ثقفني.