نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة قوي لإدارة وتوثيق العقود الجديدة والقديمة للمواطن والمقيم بشكل إلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة قوي لإدارة وتوثيق العقود، تم إطلاق خدمات قوي حتي تتمكن المنشآت من إنشاء عقود العاملين لديها وتوثيقها أو إنهائها بكل سهولة مع ضمان حقوق كافة الأطراف بما يعود على المنشأة بالنفع من جانب استقرار أوضاع الموظفين بضمان حقوقهم والعمل بكل جد داخل المنشأة وانتهاء أغلبية المشكلات التي كانت تحدث من قبل بين المنشأة وموظفيها فهي خدمة تتيح للعاملين مراجعة العقد قبل توثيقه كما يحق له القبول أو الرفض، وفي هذا المقال سنقدم لكم خطوات الاستفادة من الخدمات المقدمة من المنصة.

منصة قوي لإدارة وتوثيق العقود وخطوات تسجيل العقد

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن منصة قوي هي المنصة المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية لتوثيق عقد العمل بين المنشأة والموظفين سواء من المواطنين أو المقيمين ويتم تسجيل العقد من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة.

تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة بالمنصة.

من قائمة الخدمات الإلكترونية قم بالضغط على إدارة وتوثيق العقود.

قم بتسجيل البيانات الخاصة بالمنشأة.

أدخل بيانات الموظف (رقم الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري أو رقم الإقامة وتاريخ الميلاد بالتاريخ الميلادي ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

قم بملي نموذج عقد العمل.

قم بمراجعة البيانات وبعد التأكد من صحتها قم بالضغط على زر إرسال الطلب.

خطوات إنشاء حساب للموظف

يمكن للموظف إنشاء حساب خاص به في المنصة عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة قوي. قم بتسجيل رقم الهوية أو الإقامة وتاريخ الانتهاء . اضغط على زر تأكيد البيانات. سوف تتلقي رسالة نصية عبر رقم جوالك المسجل في أبشر تحمل رمز تأكيد يتوجب عليك إدخال هذا الرمز في الحقل المحدد له. قم بإنشاء كلمة مرور خاصة بحسابك تستخدمها عند الدخول. أدخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على زر تفعيل.

الإطلاع على العقد من جانب الموظفين

بعد أن تقوم المنشأة بتجهيز العقد عبر المنصة تقوم بالتواصل مع الموظف من أجل الدخول للإطلاع على العقد ويقوم الموظف بدوره بالدخول إلى المنصة وتسجيل الدخول إلى حسابه الخاص عليها ثم يتم الضغط على زر العقود الوظيفة ثم يتوجب عليك إدخال رمز التحقق ومن القائمة الموجودة يقوم بالضغط على العقد ثم يقوم بالإطلاع على تفاصيل العقد ويحق له القبول أو الرفض، وكانت وزارة الموارد البشرية قد أكدت أنه في حال مرور ثلاثون يوماً من تاريخ إنشاء العقد وعدم إبداء أي رأي من العميل أو عدم الدخول للإطلاع على العقد سوف يتم إلغاء هذا العقد بشكل تلقائي وتسمح المنصة للمنشأة أو العامل بخدمة تقديم إنهاء علاقة تعاقدية وخدمة تغيير المهنة وغيرها من الخدمات التي تقدمها.

خطوات استخدام المنصة في عمل نقل كفالة للموظف

يتم الاستفادة من المنصة في استخدامها لعمل نقل كفالة موظف أو عدد من الموظفين من مؤسسة إلى أخري فيقوم بعمل تسجيل الدخول إلى حسابه بالمنصة ومن القائمة يضغط على زر الخدمات الإلكترونية ثم يختار خدمة نقل الكفالة ومنها نقل كفالة موظف من مؤسسة إلى أخري بعد ذلك يتم البدء في إنشاء عقد نقل الكفالة وبعد الانتهاء يقوم بالضغط على زر تقديم.