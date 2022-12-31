نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 50 ألف بدون كفيل 2023- 1444 خطوات قرض أفراد بدون تحويل راتب شركة الأمثل للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تريد الحصول على تمويل 50 ألف بدون كفيل مع بداية العام الميلادي الجديد 2023 في حال كنت بالمملكة العربية السعودية، فالأمر سهل للغاية من خلال الكثير من المصارف والبنوك، وكذلك شركات التمويل، حيث تقدم شركة الأمثل للتمويل الشخصي بدون كفيل حتى 50.000 ريال، ومن مميزاته أنه بدون تحويل راتب، مع هامش ربح منافس، وذلك للتمويل باختيار منتج التورق الذي يمنح سيولة مالية سريعة وفق الشروط والأحكام، وهذا ما نبينه في المقالة عبر موقع ثقفني المهتم بتقديم شرح للخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين بالمملكة.

كيف أحصل على تمويل 50 ألف بدون كفيل 1444

كما ذكرت فهناك الكثير من البنوك والمصارف بالمملكة العربية السعودية تمنح تمويل شخصي سريع، من ذلك تمويل سلفة 5000 ريال، وكذلك سهولة التمويل الشخصي مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين، كما تقديم شركة الأمثل للتمويل إجراءات سريعة وسهلة لكل من التمويل بنظامي التورق لتمويل شخصي سريع، والتمويل التأجيري المنتهي بالتمليك لمختلف أنواع السيارات، لهذا لمن يريد الحصول على قرض 50 ألف كم القسط له سنبينه فيما يلي.

تمويل شخصي حتى لو عليك قرض

من السهل طلب إتمام طلب التمويل شركة الأمثل للتمويل الحاصلة على ترخيص ورقابة من البنك المركزي السعودي، والذي يتميز بالأتي:

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تستطيع طلب التمويل بدون كفيل لمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال.

كذلك التمويل الشخصي بدون تحويل راتب.

ويصل مبلغ التمويل حتى 250.000 ريال.

إجراءات سريعة وسهلة، مع هامش ربح تنافسي.

مدة سداد القرض يصل إلى 5 سنوات (60 شهر).

شروط تمويل شخصي شركة الأمثل للتمويل

وضعت شركة الأمثل للتمويل شروط التمويل الشخصي لكل من منتجات التمويل التابعة لها وهي (التورق- التأجيري- التمويل الاستهلاكي)، والذي تتطلب الشروط التالية:

عمر المتقدم ما بين (23- 70) سنة.

الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال.

مع ضرورة إحضار خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل ضمن المستندات المطلوبة متضمن الراتب والمسمى الوظيفي، وكذلك تاريخ العمل بالجهة.

تقديم شف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

أن يكون لدية هوية وطنية سارية .

التسجيل في العنوان الوطني، وإثبات السكن سواء ملك أم إيجار.

في حالة التمويل التأجيري لابد من تقديم رخصة قيادة سارية.

صورة من السجل التجاري.

تقديم طلب التمويل الشخصي للأفراد 1444

نقدم لكم رابط تقديم طلب التمويل الشخصي عبر موقع شركة الأمثل للتمويل، والذي يحتاج تعبئة البيانات التي تظهر في هذه الصورة.