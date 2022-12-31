نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم في محافظات المملكة العربية السعودية وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد متجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم حالة الطقس في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، بعد صدور التنبيهات الأخيرة من المركز الوطني للأرصاد والذي يهيب بالمواطنين لاتخاذ بمبادئ الصحة والسلامة خلال الأيام القادمة، نظراً للتوقعات الأولية التي تشير إلى حدوث تقلبات جوية على معظم محافظات المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، مع استمرار فرصة هطول الأمطار في العديد من المناطق، ومن خلال هذا المقال نوضح أهم ما جاء في بيان الأرصاد، وحالة الطقس في المناطق المهددة بهطول أمطار رعدية متجدد يومياً بأمر الله تعالى.

بيان المركز الوطني للأرصاد {NCM} عن حالة الطقس في المملكة

وقد أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن توقعات بحدوث تقلبات جوية على معظم محافظات المملكة السعودية والتي يمتد أثرها حتى يوم السبت القادم، والذي يفيد بهطول أمطار رعدية على محافظات (مكة المكرمة، الباحة، عسير، المدينة المنورة، القصيم الرياض، الشرقية، جازان، نجران).

ومن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال هذه الأيام، تساقط البرد ، تيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة وتدنِ للرؤية الأفقية، ارتفاع الأمواج على المدن الساحلية، وجريان للسيول.

حالة الطقس اليوم الموافق 31 ديسمبر 2022 في محافظات المملكة

ووفقاً للتنبؤات والظروف الجوية نقدم لكم حالة الطقس المتوقعة لليوم في المحافظات السابق ذكرها، ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى في هذه المناطق، ويجب هنا التنبيه أنه على المواطنين الابتعاد عن أماكن تجمع المطر في حالة هطول المطر، وفي حالة حدوث أمطار رعدية يجب الابتعاد عن إشعال النار والالتزام بجميع تنبيهات السلامة التي تقوم الحكومة بالتنويه إليها دائما من خلال القنوات التلفزيونية وغيرها.