نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم في محافظات المملكة العربية السعودية وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد متجدد في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم حالة الطقس في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، بعد صدور التنبيهات الأخيرة من المركز الوطني للأرصاد والذي يهيب بالمواطنين لاتخاذ بمبادئ الصحة والسلامة خلال الأيام القادمة، نظراً للتوقعات الأولية التي تشير إلى حدوث تقلبات جوية على معظم محافظات المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، مع استمرار فرصة هطول الأمطار في العديد من المناطق، ومن خلال هذا المقال نوضح أهم ما جاء في بيان الأرصاد، وحالة الطقس في المناطق المهددة بهطول أمطار رعدية متجدد يومياً بأمر الله تعالى.
بيان المركز الوطني للأرصاد {NCM} عن حالة الطقس في المملكة
وقد أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن توقعات بحدوث تقلبات جوية على معظم محافظات المملكة السعودية والتي يمتد أثرها حتى يوم السبت القادم، والذي يفيد بهطول أمطار رعدية على محافظات (مكة المكرمة، الباحة، عسير، المدينة المنورة، القصيم الرياض، الشرقية، جازان، نجران).
ومن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال هذه الأيام، تساقط البرد ، تيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة وتدنِ للرؤية الأفقية، ارتفاع الأمواج على المدن الساحلية، وجريان للسيول.
حالة الطقس اليوم الموافق 31 ديسمبر 2022 في محافظات المملكة
ووفقاً للتنبؤات والظروف الجوية نقدم لكم حالة الطقس المتوقعة لليوم في المحافظات السابق ذكرها، ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى في هذه المناطق، ويجب هنا التنبيه أنه على المواطنين الابتعاد عن أماكن تجمع المطر في حالة هطول المطر، وفي حالة حدوث أمطار رعدية يجب الابتعاد عن إشعال النار والالتزام بجميع تنبيهات السلامة التي تقوم الحكومة بالتنويه إليها دائما من خلال القنوات التلفزيونية وغيرها.
|المحافظة
|درجة الحرارة الكبرى
|درجة الحرارة الصغرى
|المدينة المنورة
|25°
|15°
|مكة المكرمة
|26°
|19°
|الرياض
|16°
|10°
|القصيم
|17°
|10°
|الباحة، منطقة الحائل
|20°
|10°
|تبوك
|18°
|10°
|نجران
|23°
|9°
ولمزيد من المعلومات عن حالة الطقس المتوقعة يومياً يمكنكم متابعة هذا المقال والذي سوف نحرص على تجديده يومياً بإذن الله تعالى، كما يمكنكم الاطلاع على المستجدات على موقع المركز الوطني للأرصاد ووسائل التواصل الاجتماعي.
توقعات حالة الطقس يوم 1 يناير 2023 في المملكة
|المحافظة
|درجة الحرارة الكبرى
|درجة الحرارة الصغرى
|المدينة المنورة
|25°
|18°
|مكة المكرمة
|29°
|21°
|الرياض
|18°
|10°
|القصيم
|16°
|11°
|الباحة، منطقة الحائل
|9°
|2°
|تبوك
|21°
|12°
|نجران
|24°
|12°
وكما هو موضح من خلال الجدول السابق أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة قليلاً في محافظات مكة المكرة والمدينة المنورة بحيث يكون النهار مشمس في معظم المناطق في هذه المحافظات، مع وجود درجات حرارة متوسطة في محافظات نجران وتبوك والرياض مع وجود احتمال هبوب الرياح وهطول الأمطار، ويجب على المواطنين من قانطِ محافظات الباحة وخصوصاً منطقة الحائل والقصيم اتخاذ جميع تدابير السلامة لتعرضها لدرجات حرارة منخفضة أثناء فترة النهار وفي الليل تزداد برودة.
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