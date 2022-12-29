انت الان تتابع خبر تحذير عاجل من المرور السعودي لكل من يحمل هذا النوع من رخص القيادة سيتم فرض غرامة عليه .. تفاصيل!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان الإدارة العامة للمرور في السعودية تواصل في الرد على كافة استفسارات وتساؤلات التي تأتي من المواطنين والمقيمين حول بعض الأمور التي تتعلق بمخالفات المركبات وغيرها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر.

كما انها نشر التنبيهات والتحذيرات الهامة، في الوقت ذاته ناشدت فيه قائدي المركبات بأهمية اتباع الإرشادات والتعليمات المرورية خلال السير على الطرق المختلفة، لأجل تفاظي وقوع الحوادث، وحفاظًا على النفس وعلى حياة الآخرين.

في البداية ردت إدارة المرور على استفسار بشأن الإجراء المطلوب لرخصة القيادة في حالة تغيير اسم الجد في الهوية الوطنية، وأوضحت عبر صفحتها بتويتر، أن المستفيد في تلك الحالة، يمكنه طلب الرخصة كبدل تالف من خلال مراجعة المرور والتقدم بطلبه، أو التواصل عبر أقرب فرع للإدارة للوقوف على الحل لهذا الأمر

وموقف رخص القيادة المنتهية

ومن ناحية أخرى، ناشدت الإدارة قائدي المركبات بضرورة تجديد رخص القيادة المنهية، ورد على استفسار من أحد المواطنين بشأن أنه يملك رخصة منتهية قبل 14 عامًا للوالد، ويسأل عن كيفية وطريقة دفع رسوم رخصة قيادة قديمة منتهية، فأشارت إدارة المرور إلى أنه يُمكن سداد القيمة إلكترونيًا أو أي من وسائل الدفع الأساسية، لافتة في الوقت ذاته، إلى فرض غرامة تأخير بمبلغ 100 ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة.

وذكرت أيضًا بخطوات تجديد رخصة القيادة التي تتطلب سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، مع إمكانية تجديد الرخصة عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر