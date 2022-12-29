انت الان تتابع خبر السعودية تكشف عن شروط جديدة لاستخراج تصريح زواج مواطن من أجنبية غير مقيمة في 2023 .. تفاصيل!والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ضل التطورات والانفتاح الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية على الثقافات والدول الأخرى أصبح من الضروري توضيح كيفية استخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية غير مقيمة أو مواطنة سعودية من مقيم أجنبي وخاصة أن العديد من السعوديين يذهبون للخارج من أجل الدراسة أو السياحية.

وقد أوضحت وزارة الداخلية كيفية استخراج تصريح الزواج من اجنبية غير مقيمة أو من مقيم أجنبي عبر منصة أبشر.

شروط زواج السعودي من أجنبية مقيمة

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط للمواطن السعودي الراغب بتزوج مقيمة أجنبية واستخراج تصريح صحيح عبر منصة أبشر الإلكترونية كي يتجنبوا الوقوع في طائلة العقاب والمساءلة، وهذه الشروط تشمل التالي:

يجب أن يحمل الزوج والزوجة هويتهم الوطنية.

يجب أن تحمل المقيمة شهادة ميلادها صادرة من المواليد طبقاً وفقا لنظام الأحوال المدنية.

يجب أن تحمل المقيمة إقامة سارية المفعول أو تصريح خاص.

يجب أن لا يكون طالب الزواج من الفئات الممنوعة , مثال ذلك ( العسكريين بجميع القطاعات – الوزراء..

يجب أن تحمل المقيمة شهادة باجتيازها الفحص الطبي.

يجب أن لا يقل عمر المقيمة المقبلة على الزواج عن 18 عاما.

طريقة استخراج تصريح زواج مواطن سعودي من أجنبية

يمكن لجميع المواطنين في السعودية باستخراج تصريح زواج فورا عبر المنصة الالكترونية ابشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

تصريح الزواج في السعودية

أولا/ قم بتسجيل الدخول الى المنصة الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية ابشر.

ثم عليك اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر الامارة ثم انقر على الخدمات الالكترونية.

بعد ذلك اختر خدمات الزواج.

ثم انتقل إلى نوع الطلب.

وبعد ذلك قم بتعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة.

أخيرا قم بإرسال الطلب.

كم مدة معاملة استخراج تصريح زواج في السعودية من أجنبية

حسب ما قامت المملكة العربية السعودية بتحديده في مدة معاملة تصريح الزواج من أجنبية للعام الحالي 1444هـ، فإن زواج السعودي من أجنبية مقيمة تستغرق فترة عمل بسيطة لا تتجاوز اليوم الواحد، أما فترة المعاملة في حال كانت المخطوبة خارج السعودية فتستغرق 44 يوما ، حيث يفترض على المواطنين الراغبين بالتقدم باستخراج تصريح باستمرار متابعة المعاملة إلى موعد وصوله للمحكمة، وذلك لأجل ضمان سلامة الإجراءات والتعديل في حال تطلب الأمر.