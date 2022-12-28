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خطوات التحقق والاستعلام عن نتائج الأهلية لمستفيدي حساب المواطن

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عمر شويل - جدة خطوات التحقق والاستعلام عن نتائج الأهلية لمستفيدي حساب المواطن - ثقفني

زادت محركات جوجل في البحث عن نتائج الأهلية لمستفيدي حساب المواطن للدعم المادي الشهري، حيث أن يتم التحقق من نتائج الأهلية عن طريق الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن، وأضاف إلى ذلك أن حساب المواطن للمستفيدين التابع لوزارة الموارد البشرية  والتنمية الاجتماعية، وهذا عن طريق تطبيع العديد من الخطوات اللازمة لكي يتم معرفة قيمة الاستحقاق من الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض طريقة حاسبة حساب المواطن، حيث أن حساب المواطن يوضح لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين لكي يتم التحقق عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن.

حاسبة حساب المواطن الجديد:

  1. يجب تسجيل الدخول على رابط حساب المواطن بالمملكة.
  2. ثم بعد ذلك الضغط على الحاسبة التقديرية.
  3. يجب على المستفيد تحديد الحالة إذا كان مسجل داخل برنامج حساب المواطن أو لم يمكن مسجل.
  4. ثم يجب تحديد حالة المستفيد سواء كان “فرد، رب أسرة”.
  5. ثم يجب إدخال البيانات الشخصية (اسم المستخدم، وكلمة المرور”.
  6. ثم الضغط على كلمة “الحساب”.

حاسبة حساب المواطن الجديد

خطوات التحقق والاستعلام عن نتائج الأهلية:

  1. يجب الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن.
  2. يجب بعد ذلك الدخول إلى حساب المستفيد.
  3. يجب إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور.
  4. يجب النقر على أيقونة “تسجيل”.
  5. ثم النقر على أيقونة الاستعلام عن حساب المواطن.
  6. يجب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
  7. ثم يجب النقر على كلمة “استعلام”.

خطوات التحقق والاستعلام عن نتائج الأهلية

وقد تجد الإشارة إلى أن يمكن لجميع المواطنين السعوديين التقديم لحساب المواطن السعودي، ويلزم على المتقدم استيفاء الشروط الواجب توافرها لتسجيل داخل حساب المواطن، حيث أن نقوم بختم حديثنا عن قيمة الدعم الإضافي لحساب المواطن.

شروط التسجيل في حساب المواطن:

  1. يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.
  2. يلزم على المتقدم أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة.
  3. يستثني أبناء المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية.
  4. يجب على المتقدم أن يكون حامل بطاقة التنقل.
  5. يجب على المستفيد أن لا يتواجد في دور الإيواء الحكومية أو السجون بالمملكة.
  6. يجب التأكد من البيانات المدخله.
  7. يجب النقر على كلمة “التسجيل”.

شروط التسجيل في حساب المواطن

كم قيمة الدعم الإضافي لحساب المواطن:

  1. يجب الدخول على رابط حساب المواطن.
  2. ثم يجب تسجيل الدخول، وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
  3. يجب الضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية.
  4. يجب إدخال المعلومات الشخصية التي تخص الدعم الإضافي لحساب المواطن.
  5. يجب التحقق من صحة البيانات والمعلومات الموجودة.
  6. يجب النقر على احتساب قيمة الدعم الشهري.
  7. ثم بعد ذلك إدخال بيانات الراتب الخاص بالمتقدم.
  8. الرواتب الإضافية المخصصة للمستفيدين لم تم إضافتها بجدول الاستحقاق.

قيمة الدعم الإضافي لحساب المواطن

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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