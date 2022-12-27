قدم أونلاين وأستفيد من تمويل السيارات بقسط ثابت بدون كفيل

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عمر شويل - جدة قدم أونلاين وأستفيد من تمويل السيارات الذي يتيح لك شراء سيارة الأحلام وتقسيط المبلغ علي أقساط شهرية ثابته وميسرة بدون كفيل أو ضامن هذا البرنامج التمويلي واحد من أهم الحلول التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية وذلك بهدف خدمة الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء من المواطنين السعوديين وغير السعوديين أيضاً. برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل واحد من أهم البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة التيسير.

توفر شركة التيسير هذا البرنامج التمويلي بصيغة المرابحة.

هذا البرنامج التمويلي يتيح لطالب التمويل إمكانية تملك السيارة من أول يوم.

برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة.

مدة استحقاق مبلغ تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل يمكن أن تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر.

تتيح شركة التيسير للتمويل لطالب التمويل إمكانية التقديم على الطلب أونلاين من خلال موقع الشركة على الإنترنت وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

لا يحتاج طالب التمويل إلي وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

أيضاً لا يحتاج طالب التمويل إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل.

موافقة سريعة من شركة التيسير للتمويل علي طلب تمويل شركة التيسير للسيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وذلك خلال ساعات فقط من التقدم بالطلب. تعرف على شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من شركة التيسير للتمويل الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 19 سنة والحد الأقصى للعمر هو 65 سنة وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.

حددت شركة التيسير للتمويل الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 4000 ريال سعودي لاستكمال جميع الإجراءات الخاصة بطلب التمويل.

يشترط أن يكون طالب التمويل يمتلك رخصة قيادة سعودية سارية المفعول.

حددت أيضاً شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر وذلك عند طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير.

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