نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل العقاري الراجحي .. تعرف على المزايا والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل العقاري الراجحي من الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك عدد من التمويلات، التي من أهمها التمويل الشخصي، التمويل العقاري المدعوم، تمويل السيارات، وغيرها، مع العلم أن كافة تمويلات الراجحي خاضعة تمامًا لتعاليم الشريعة الإسلامية، وفي المقال نقدم لجميع متابعي موقع ثقفني كافة المعلومات اللازمة حول حاسبة الراجحي الإلكترونية.

طريقة استخدام حاسبة التمويل العقاري الراجحي

يقوم العميل بعدد من الخطوات اليسيرة من أجل استخدام الحاسبة الإلكترونية الخاصة بالتمويل العقاري المدعوم من مصرف الراجحي، والتي تتمثل فيما يلي:-

أولاً، الدخول على مصرف الراجحي. اختيار حاسبة التمويل، ثم تحديد القطاع الوظيفي. من ثم يقوم العميل بإدخال عمره. ثم إدخال قيمة العقار. تقوم الحاسبة الإلكترونية بملء الدفعة الأولى من الأقساط تلقائيًا. وأخيرًا، يقوم العميل بالنقر على “احسب”.

شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي

كما أن هناك بعض الشروط التي حددها بنك الراجحي للحصول على التمويل العقاري المدعوم، وتتمثل فيما يلي:-

الحد الأدنى للعمر 18 عام.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

قضاء 6 شهور على الأقل في الوظيفة.

الحد الأدنى للراتب 3500 ريال.

أن يكون المتضامن من أقارب الدرجة الأولى.

كما يشترط أن يقوم المتضامن بتحويل راتبه الشهري على البنك.

مزايا التمويل العقاري المدعوم الراجحي

يقدم بنك الراجحي عدد من المزايا عند الحصول على تمويل عقارات مدعوم، وذلك بهدف إرضاء العميل، والتي من أبرزها ما يلي:-

يعتبر التمويل إدخار طويل الأجل وتبلغ نسبة الدفعة الأولى منه 10% فقط من إجمالي قيمته.

حاسبة التمويل العقاري المدعوم الإلكترونية الخاصة بالمصرف متاحة لجميع العملاء بسهولة وبخطوات بسيطة بدون أي تعقيدات.

كما تصل قيمة التمويل إلى 5 مليون ريال سعودي.

مدة التمويل تعد واحدة من أهم مميزاته حيث تصل إلى 30 عام.

من أهم مزايا التمويل أنه متوافق مع تعاليم الإسلام.

كما أن الحصول على التمويل العقاري المدعوم من الراجحي يتم بسهولة من خلال إجراءات بسيطة.

بذلك نكون انتهينا من تقديم كافة المعلومات عن حاسبة التمويل العقاري الراجحي وخطوات استخدامها، كما عرضنا مزايا التمويل العقاري المدعوم وشروط الحصول عليه.