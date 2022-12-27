نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع دعم برنامج ريف الشهر القادم وأهم شروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الوزارة عدة شروط للسعوديين الذين يرغبون في الالتحاق ببرنامج ريف للاستفادة من الدعم الشهري الذي يساعد في إتمام الكثير من الأشياء ولا سيما للمزارعين وربات المنزل فهو يحسن من الدخل الشهري ويسهل من شراء المنتجات المطلوبة شهريًا، واطلقت الحكومة السعودية هذا البرنامج لتوفير المساعدة الكافية للمزارعين السعوديين للتقدم بالناحية الاقتصادية بالمملكة ويمكن التسجيل إلكترونيًا من خلال خطوات بسيطة لمعرفتها تابعوا معنا بالإضافة لموعد نزول الدعم شهريًا.

موعد دعم ريف الشهري

تم توفير هذا البرنامج للأسر السعودية المنتجة والمزارعين للتحسين من الوضع المادي والاقتصادي لهم ومساعدتهم قدر المستطاع من خلال هذا الدعم الشهري ومن ناحية أخرى للتقدم بالناحية الزراعية في المملكة ولتطوير هذا القطاع على أكمل وجه، أما عن الدعم فهو يحدد حسب الأسرة أو الفرد المتقدم ولكن له موعد ثابت وهو الأيام العشر الأولى من الشهر الميلادي ويقوم البنك بإرسال رسالة نصية للمستفيد تؤكد بنزول دعم الشهر الحالي، مع العلم أن التقديم في البرنامج يجب أن يكون الفرد ضمن الفئات المسموح بها في البرنامج مثل العاملين بمنتجات الحليب أو الزبدة أو الفاكهة أو أنواع مختلفة من الزراعات، ويجب أن يكون الدخل الشهري لهذا الفرد في حدود ستة آلاف ريال وتكون قيمة الدعم السنوي المقدم من البرنامج هو 54 ألف ريال.

مستندات للحصول على دعم ريف

إذا كانت شروط دعم ريف متوفرة في المستفيد عليه بأن يُعد تلك الوثائق أو المستندات في البداية قبل التقديم وهي:

رقم التقديم في برنامج ريف.

يجب أن يقدم نسخة من الوكالة حتى يسهل التأكد من صلاحيتها.

تقديم جميع وثائق اثبات الشخصية للمتقدم على أن تكون الصورة من نوع الصور الضوئية.

العنوان الوطني للمتقدم.

صورة شهادة الميلاد له.

شروط برنامج ريف

يذكر أن الشروط المطلوبة للتقديم في البرنامج والاستفادة من الدعم هي ما تحدد موقف المتقدم في البرنامج إذ تتمثل في: