نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تمويل من منصة سلفة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة السعودية، تقدم لعملائها العديد من المزايا للحصول على تمويل شخصي، وذلك بدون تحويل الراتب الأساسي بنسبة للموظفين، أو بدون أي ضامن، وهذا ما يميز منصة سلفة فى المملكة العربية السعودية، وحيث يبدأ التمويل من 1000 ريال سعودي الى 5000 ريال سعودي ،ويوجد العديد من التمويلات التى تقدمها منصة سلفة عملائها، مثل التمويل اللائق الذي يقدم للموظفين بدون تحويل الراتب الشهري، والتمويل النقدي الذي يحصل عليه العميل بدون ضامن، وكل ذلك وأكثر بشروط سهلة وبسيطة للحصول على التمويل، وطريقة دفع ميسرة مجدولة على ستة أشهر.

ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لحضراتكم متابعينا الكرام الشروط اللازمة للحصول على تمويل من منصة سلفة، حيث أن نقوم بتوضيح طريقة الحصول على التمويل من منصة سلفة 1444 هجرياً، وأضاف إلى أن نقوم ختام المقال بوضح مميزات منصة سلفة السعودية.

شروط الحصول على تمويل من منصة سلفة السعودية:

إتاحة منصة سلفة السعودية لجميع السعوديين الحصول على تمويل شخصي، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهر، ولكن بعد التأكد من توافر جميع الشروط فى العميل السعودي، وهي كالآتي:

أن يكون العميل سعودي الجنسية. لابد من توافر للعميل دخل ثابت وألا يكون الدخل أقل من 5000 ريال سعودي. لابد أن يكون فترة العمل فى القطاع الحكومي لا تقل عن ثلاثة شهور للعميل الموظف. لابد لعميل الموظف القطاع الخاص تقديم طلب ويوضح فيه مدة خدمته فى العمل ولا تقل عن ستة أشهر. وأن يكون عمر العميل لحصوله على التمويل يكون من بين 23 سنة حتى 60 عام. لابد تقديم العميل كافة المستندات والضمانات المطلوبة لمنصة سلفة السعودية. تكون فترة سداد التمويل الشخصي خلال ستة أشهر.

طريقة الحصول على تمويل من منصة سلفة 1444:

يجب الدخول على الرابط الرسمي لمنصة سلفة السعودية. ثم الضغط على أيقونة التقديم على برنامج التمويل الشخصي. ثم فتح النموذج وتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة للتمويل. ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب. ثم الانتظار بالرد على طلبك بالقبول أو الرفض بعد التأكد من مطابقة الشروط والمواصفات.

مميزات منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية: