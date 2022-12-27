نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل جديد بلا كفيل أو تحويل راتب.. تعرفوا على أبرز المزايا للتقديم على التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسط بدون كفيل، هناك الكثير من العروض التمويلية في السعودية المقدمة من أفضل البنوك الشهيرة بالمملكة جميعها يقدم تلك العروض بمزايا لا مثيل لها ولكن يظل التمويل بدون كفيل هو الأفضل إذ أنه لا يحتاج من العميل وجود كفيل يكفله للتقديم على القرض كما أن له مزايا أخرى جانبية مثل أفضل سيولة مالية وبالتقسيط المرن حيث لا يتطلب مدة محددة من العميل للسداد ولكن تكون المدة حسب الالتزامات المالية وفي السطور القادمة نضع لكم تفاصيل اكثر حول التمويل بدون كفيل.

تمويل بدون كفيل وبدون تحويل راتب

من أفضل الحلول التمويلية المقدمة للعملاء في المملكة توفر مبالغ كبيرة لهم حتى يتمكنوا من إنجاز الخدمات التي يطمحون إليها بالإضافة لأن الإجراءات المحددة للحصول عليه بسيطة وميسرة على الجميع ويقدم هذا التمويل من خلال شركة التيسير والأهم من كل ذلك لن يكون هناك حاجة إلى توفير كفيل أو حتى أن يقوم العميل بتحويل الراتب الشهري إلى شركة التيسير وهي التي توفر هذا القرض للعملاء.

مزايا تمويل شركة التيسير

أما عن أبرز مزايا هذا التمويل المقدمة للعملاء فهي:

اتفاقه مع ضوابط الشريعة الإسلامية في جميع النواحي. هامش الربح للتمويل ثابت إلى انتهاء فترة التمويل. الكثير من خيارات سداد التمويل بما يتفق مع احتياجات العملاء حيث تصل فترة السداد القصوى إلى خمس سنوات وفق خطط محددة ومجدولة. قيمة التمويل قد تصل حتى مئتي ألف ريال سعودي. لا يحتاج تمويل شركة التيسير إلى كفيل أو تحويل راتب المتقدم إلى الشركة. يتميز بأنه سريع ففي خلال أربع وعشرون ساعة يتم التحويل إلى حساب المستفيد. يمكن للعميل فيما بعد أن يقوم بسداد تمويله بفضل خدمة السداد المبكر للتمويل. تناسب الحلول التمويلية كافة العملاء مع اختلاف الجنسيات الموجودة بالمملكة السعودية.

يقدم الكثير من العملاء على تمويل شركة التيسير لأنه يوفر لهم جميع تلك المزايا السابقة إذ أنه سهل وبسيط في التقديم عليه ويمكن لأي عميل يرغب في الحصول على القرض لأي خدمة مستقبلية يرغب بها وتُحدد قيمة التمويل حسب ما يطلبه العميل كل ما عليه أنه يقوم بالتقديم من خلال موقع شركة التيسير الإلكتروني للحصول على التمويل في أقرب وقت.