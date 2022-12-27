نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الضمان الصحي استعلام عن تامين صحي عبر الرابط الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجلس الضمان الصحي استعلام عن تامين صحي ، يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن التأمين الطبي مجلس الضمان الصحي التعاوني حيث قامت المملكة العربية السعودية بتسهيل عمليات الاستفسارات الإلكترونية وتسهيل الوصول لها من قبل المواطن والوافد والزائر من أجل معرفة البيانات الخاصة به حيث تعتبر العملية من العمليات المطلوبة وذلك لضمان التعالج على نفقة التأمين من قبل المستشفيات المتعاقدة أو لتقديم الأوراق في العمل، حيث يقدم مجلس الضمان الصحي التعاوني العديد من الخدمات عبر الإنترنت للتسهيل على القارئ الوصول للخدمة الخاصة به.

استعلام على تأمين طبي برقم الهوية

يمكن للقارئ أن يقوم بمعرفة بيانات التامين عبر الإنترنت ببيانات هويتك الخاصة به، وقد قامت المملكة كما ذكرنا بتسهيل العملية على القارئ للوصول البيانات الخاصة به عبر الإنترنت للوصول لها في أي وقت وللقيام بعملية الاستعلام عن التأمين الصحي عبر هويتك فالعملية كالآتي:

أولا ادخل على موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني cchi gov.

ثانيا اختر استعلامات عن التأمين.

ثالثا اضغط على بيانات التأمين.

رابعا اكتب بيانات هويتك الوطنية في المكان المحدد.

خامسا بكتابة رمز التأكيد الموضح أمامك بتأكيد التعامل البشري.

سادسا اضغط على إرسال..

سابعا ستصلك كل البيانات الخاصة بتأمينك.

بهذا يكون القارئ قد عرف طريقة الاستعلام على تأمينك عبر الموقع المخصص إلكترونيا وتوضيح إمكانية الاستفسار عن التأمين الصحي، والوصول للبيانات الخاصة به.

استعلام عن تأمينك برقم الإقامة

تتيح أيضا البوابة الاستفسار عن التامين الصحي للمقيمين من خلال مجلس الضمان الصحي بعد أن وضحنا عملية معرفة التأمين الصحي للمواطنين، وسنقوم بتعريف القارئ عن القيام بالعملية والاستعلام عن التامين الطبي مجلس الضمان الصحي برقم إقامتك عبر مجلس الضمان الصحى، وللقيام بالعملية كالآتي:

أولا ادخل على رابط مجلس الضمان الصحي السعودي.

ثانيا اضغط على استعلام على التأمين.

ثالثا بالنقر على معلومات التأمين.

رابعا اكتب البيانات الخاصة بإقامتك في المكان المحدد.

خامسا اكتب الرمز التأكيدي.

سادسا اضغط على الاستعلام.

سابعا ستظهر لك بياناتك الخاصة في المكان المحدد.

بهذا يكون القارئ عرف الاستعلام على تأمين طبي برقم الإقامة عبر مجلس الضمان إلكترونيا، ووضحنا القيام بالعملية للمواطن أيضا للتسهيل عليهم.

استعلام عن تامين زائر مجلس الضمان الصحي

يمكن أيضا أن يقوم أي زائر بالمملكة أن يقوم بالاستعلام على تأمين زائر عبر الإنترنت بعد أن وضحنا القيام بعملية الاستعلام على التأمين الخاص بالمواطن والمقيم، وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا ادخل على الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي.

ثانيا اضغط على الاستعلام على التأمين.

ثالثا اختر الاستعلام على تأمين الزائر.

رابعا اكتب رقم الجواز في المكان المخصص.

خامسا اكتب الرمز التأكيدي لتأكيد التعامل البشري.

سادسا اضغط على استفسار.

سابعا ستظهر لك البيانات الخاصة بك أو بالزائر المستعلم عنه في حالة صحة البيانات المدخلة.

استفسار عن تأمين سائح

يتيح موقع مجلس الضمان الصحي للجميع إمكانية الاستعلام عن التأمين الخاص به بسهولة من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على موقع مجلس الضمان الصحي، ومن هؤلاء السائحين حيث يمكنهم الاستعلام عن تأمينه الخاص به عبر مجلس الضمان الصحي، ومن أجل القيام بالعملية قم باتباع الآتي:

أولا قم بالدخول على موقع مجلس الضمان الصحي الرسمي.

ثانيا قم باختيار الاستفسار عن تأمين مواطن.

ثالثا باختيار الاستعلام عن تأمين سائح.

رابعا بكتابة رقم الجواز في المكان المحدد أمامك.

خامسا بكتابة الرمز التأكيدي الذي أمامك.

سادسا قم بالضغط على إرسال.

سابعا ستظهر لك البيانات الخاصة بالسائح أمامك.

بهذا يكون القارئ قد عرف كيفية الاستفسار عن تأمين السائح بسهولة وبشكل مباشر عبر مجلس الضمان الصحي.

مجلس الضمان الصحي استعلام عن تامين عمرة

يتيح مجلس الضمان الصحي إمكانية الاستعلام عن التأمين الصحي الخاص بالمعتمرين عن طريق الإنترنت من خلال موقع مجلس الضمان الصحي الإلكتروني بشكل مباشر، وللقيام بالعملية قم باتباع الآتي:

أولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الضمان الصحي.

ثانيا قم باختيار الاستعلام على تأمين مواطن.

ثالثا بالضغط على خيار الاستعلام عن تأمين العمرة.

رابعا قم بكتابة رقم الجواز الخاص بك.

خامسا بتأكيد العملية بالرمز التأكيدي الظاهر أمامك.

سادسا قم بالضغط على إرسال.

سابعا ستظهر كافة بيانات تأمين المعتمر أمامك.

بهذا يكون القارئ قد عرف كافة البيانات الخاصة بعملية تأمين المعتمر من خلال مجلس الضمان الصحي إلكترونيا.

المستفيدين من التأمين الصحي بالمملكة

حددت المملكة العربية السعودية بعض الفئات التي يستهدفها التأمين الصحي من خلال مجلس الضمان الصحي لتوفير رعاية طبية أفضل للمواطنين، ولمعرفة الفئات المستهدفة فهي كالآتي:

أولا الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة.

ثانيا الموظفين الوافدين من الدول الأخرى العاملين بالقطاع الخاص.

ثالثا الموظفين الوافدين العاملين بالقطاع الحكومي أيضا يمكنهم الاستفادة من التأمين الطبي.

رابعا الموظفين العاملين بالقطاع الخاص أيضا يمكنهم التسجيل في التأمين الطبي والاستعلام عنه بسهولة.

بهذا يكون القارئ قد عرف كافة البيانات الخاصة بالتأمين الصحي أو الطبي وكيفية الاستفادة منه إلكترونيا بسهولة وبشكل مباشر دون أية مشاكل.

التسجيل في الضمان الصحي

قام مجلس الضمان الصحي بطرح كافة أو أغلب خدماته عن طريق الإنترنت في إطار التسهيل على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بالقيام بالخدمات الخاصة بهم بسهولة وبشكل مباشر عن طريق الإنترنت ومن ضمن هذه الخدمات الاستعلام عن التامين الصحي من خلال موقع مجلس الضمان الصحي وأيضا التسجيل في الضمان الصحي أون لاين، يمكنك التسجيل في مجلس الضمان الصحي الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع هيئة التأمين الطبي التعاوني.

في الصفحة الرئيسية ، حدد تسجيل الدخول ، ثم في الجزء السفلي ، انقر فوق إنشاء حساب جديد.

ستظهر شاشة تطلب منك معلوماتك ، والتي يجب عليك إدخالها للتسجيل في هيئة التأمين الصحي:

المعلومات الأساسية من:اسمك اسم الاب اسم جده اللقب تفاصيل الحساب اسم االمستخدم كلمة السر تأكيد كلمة المرور بيانات الاتصال رقم الهاتف المحمول – يجب أن يبدأ رقم الهاتف المحمول بالرقم 05البريد الإلكتروني

المعلومات الأساسية من:اسمك اسم الاب اسم جده اللقب تفاصيل الحساب اسم االمستخدم كلمة السر تأكيد كلمة المرور بيانات الاتصال رقم الهاتف المحمول – يجب أن يبدأ رقم الهاتف المحمول بالرقم 05البريد الإلكتروني أدخل رمز التحقق المعروض على الشاشة.

أقر بأنك قد قرأت الشروط وتتعهد بالالتزام بها.

ستتلقى بريدًا إلكترونيًا لتنشيط الحساب في صندوق البريد الخاص بك ، والذي يجب عليك اتباعه لتفعيل حسابك. إذا كنت ترغب في إعادة إرسال بريد إلكتروني لتفعيل الحساب ، فيمكنك القيام بذلك عن طريق إدخال اسم المستخدم والبريد الإلكتروني ورمز المستخدم، ويهذا يكون القارئ قد عرف كيفية القيام بالعملية والاستعلام عن التامين الصحي من خلال مجلس الضمان الصحي بالإضافة لطريقة التسجيل في الضمان الصحي أون لاين.