رابط تحديث بيانات جواز سفر المقيمين بالسعودية 2023

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عمر شويل - جدة رابط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين بالسعودية 2023، خدمة تقدمها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بهدف إنقاذ الأشخاص الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية من المشاكل الناجمة عن تناقض البيانات، ومن أهم الأمور التي يجب على السكان متابعتها وتحديثها باستمرار، و للاستفادة من هذه الخدمة وتحديث بيانات جوازات يرجى زيارة الإدارة العامة للجوازات من خلال منصة أبشر أو بعد الحجز، والتي من خلالها أيضا يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية مثل حجز موعد بالجوازات السعودية، تجديد الإقامة في السعودية لمدة 3 شهور ، إصدار جواز السفر الإلكتروني السعودي

تحديث بيانات جواز السفر2023

تعد خدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين في المملكة من الخدمات الرئيسية التي تقدمها إدارة الجوازات بوزارة الداخلية السعودية ، وذلك بالذهاب إلى إدارة الجوازات بالمملكة بعد الحجز الإلكتروني ، الخطوات هي:

كيفية تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين في عام 2023

توضح لك الخطوات التالية كيفية تحديث بيانات جواز السفر الخاص بك 2023.

في البداية، تسجيل الدخول إلى منصة أبشر .

. ثم، قم بتسجيل الدخول إلى حساب أبشر الشخصي الخاص بك.

بعد ذلك، حدد خدماتي وانقر على قسم جواز السفر.

يلي ذلك، حدد خدمة لتحديث بيانات جواز سفر المقيم.

ثم، انقر فوق رمز البدء لبدء استخدام الخدمة.

بعد ذلك، تحديد حالة مقدم الطلب ، سواء كان مقدم الطلب معالاً أو مكفولاً.

ثم، يتم إدخال البيانات المطلوبة بالضبط.

وأخيرا، وافق على شروط الاستخدام وانقر فوق تأكيد.

خطوات تحديث بيانات الجواز عبر أبشر

يمكن لسكان المملكة تحديث بيانات جوازات سفرهم عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

في البداية، الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الإلكترونية. ثم، حدد تطبيق أبشر الشخصي الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

بعد ذلك، انقر فوق علامة التبويب “خدماتي”

يلي ذلك، أدخل إلى إدارة الجوازات.

بعد ذلك، انقر فوق تحديث بيانات جواز السفر المقيم.

ثم، انقر فوق ابدأ باستخدام رمز الخدمات.

بعد ذلك، تحديد ما إذا كان مقدم الطلب مكفولا أو منتسبا.

يلي ذلك، أدخل البيانات المطلوبة لإكمال الطلب

ثم، تأكيد قبول شروط الاستخدام.

وأخيرا، انقر فوق رمز التأكيد لإرسال بياناتك.

تحديث جواز السفر للمقيمين في الجوازات

يمكن للمقيمين تحديث بيانات جوازات سفرهم من خلال زيارة مقر المديرية العامة للجوازات بالمملكة بعد الحجز عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر على النحو التالي:

في البداية، الوصول المباشر إلى منصة أبشر .

. ثم، اضغط على تبويب أبشر أفراد .

يلي ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى الخدمة الإلكترونية وانقر فوق قائمة الجوازات.

بعد ذلك، أدخل البيانات المطلوبة للحجز

ثم، تحقق من بياناتك قبل إدخالها في خدمة الحجز.

بعد ذلك، انقر فوق حجز جديد.

ثم، أدخل بيانات الموعد المراد حجزه

ثم، انقر فوق “التالي”.

بعد ذلك، اختيار القسم المناسب.

ثم، حدد موعدا للحجز.

بعد ذلك، التحقق من البيانات وتأكيد تاريخ الحجز.

يلي ذلك، اذهب إلى مكتب الجوازات في اليوم المحدد.

وأخيرا، أكمل نموذج تجديد جواز السفر.

تحديث معلومات الجواز للمقيمين خارج السعودية

لا يمكن استخدام خدمات نقل معلومات جواز السفر إذا كان المستفيد خارج المملكة ، وفقًا لإدارة الجوازات ، إمكانية تمديد التأشيرة وما إذا كان التجديد ممكنًا دون تحديث بيانات جواز السفر.

شروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين

وافقت إدارة الجوازات على عدد من الشروط للسماح للأفراد بالاستفادة من خدمة تحديث بيانات جوازات السفر للمقيمين، هذه الشروط هي:

وجود حساب مستفيد مفعل للخدمات الإلكترونية من أبشر. تسجيل المستفيدين في العناوين الوطنية. في حالة وجود مخالفة مرورية ، ادفع الرسوم. دفع الرسوم المطلوبة لتجديد جواز السفر. حضور المستخدمين في المملكة العربية السعودية عند أداء الخدمات. حضور بصماته وصوره. إذا كان عمر مقدم الطلب أقل من 21 عامًا ، فيجب الحصول على موافقة الوالدين. يمكن للوالدين تجديد جواز سفر طفلهم إذا كان عمر الطفل أقل من 21 عامًا.

رسوم تحديث بيانات الجواز2023

أصدرت إدارة الجوازات السعودية معلومات حول رسوم خدمة تحديث بيانات جوازات السفر للمقيمين ، ووفقًا لما أوضحته الإدارة، فهي خدمة مجانية لا تتطلب دفع رسوم، بينما خدمة تجديد جواز السفر تدفع مقابل كما يلي: .