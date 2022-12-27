نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 وشروط الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الضمان الإجتماعي المطور هو أهم الأنظمة التي قدمتها الحكومة السعودية لخدمة المواطنين محدودى الدخل والأشد فقرًا، ويتم من خلاله الحصول على راتب شهري يساعد في سد الإحتياجات الأساسية للكثير من الأسر، والعيش في مستوي إجتماعي أفضل وفي حياة كريمة، ويتم الحصول على هذا الراتب في موعد محدد قد تم تحديدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على موعد صرف راتب الضمان.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور 1444

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بالمملكة بتحديد موعد ثابت لصرف راتب الضمان الإجتماعي، وسيكون موعد الصرف مع بداية كل شهر ميلادي وهو يوم 1 في الشهر باستثناء يوم العطلة الأسبوعية والأجازات الرسمية في هذه الحالة يتم التأجيل ليوم آخر حتى تنتهي العطلة، وسيتم صرف الضمان للمواطن المستحق فقط لا غير مع مراعاة توافر كافة الشروط اللازمة.

ما هي شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور 1444

لكى تحصل على جميع الشروط والضوابط اللازمة يفضل إتباع الآتي:

يجب أن يكون الشخص مقيم بشكل دائم داخل السعودية.

أن يكون الشخص سعودي الأصل.

ينبغي أن يكون دخل المواطن أقل من 1100 ريال سعودي تقريبًا بشرط أن تكون عائل، و يقل عن 550 ريال سعودي للشخص من العائلة.

يلزم أن يكون لدى هذا الشخص المتقدم حساب بنكي خاص به من أجل الحصول على هذا الدعم.

أن لا يملك المواطن أي أصول ذات قيمة عالية.

أن لا يكون الشخص مقيم في إحدى مراكز الإيواء داخل المملكة العربية السعودية.

يلزم على الشخص توفير جميع الشروط التي تخص كافة الخدمات سواء كانت الصحية أو التعليمية.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي التي قامت بتوفيره الحكومة السعودية للأسر الفقيرة، لذلك سوف نعرضها لكم مباشرةً في السطور القادمة وهي كالآتي: