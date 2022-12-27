نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينتهي العام الدراسي الحالي؟ التقويم الدراسي لعام 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي للعام الحالي، تسعى وزارة التعليم السعودية إلى تحديث وتطوير عملية التعليم والتقويم للطلاب وذلك من خلال عدة نقاط كان من ضمنها أن يكون العام الدراسي عبارة عن ثلاثة فصول ولهذا كثيرًا ما نجد هناك تساؤلات مستمرة من أولياء الأمور وحتى الطلاب حول عملية التعليم وآليتها وطريقة سيرها ولا سيما التقويم الدراسي، إذ أنه الخطة التي تسير عليها جميع المدارس في السعودية بدايةً من اليوم الأول إلى اليوم الأخير في الدراسة إليكم تفاصيل التقويم الدراسي لهذا العام بعد انتهاء الفصل الأول فيما يلي.

التقويم الدراسي لعام 2022-2023

بعد إعلان وزارة التعليم عن قرار تقسيم العام الحالي إلى 3 فصول أصبح من الضروري أن يتعرف جميع المشاركين في عملية التعليم بما في ذلك الطلاب وذويهم معرفة تفاصيل التقويم الدراسي وهي كالآتي:

أول أيام الدراسة كان بتاريخ الحادي والعشرين من محرم وأخر أيام هذا الفصل كان في الأول من شهر ذو الحجة.

بدء الفصل الثاني في العاشر من جمادي الثاني ومازال مستمر حتى الآن حيث ينتهي في شهر مارس القادم.

مجموع الاسابيع الدراسية بأي فصل دراسي هو ثلاثة عشر أسبوعًا فقط.

عودة الدراسة كان أهم شرط لها هو الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامة للحفاظ على صحة الجميع.

اضيفت مجموعة من المواد الدراسية الجديدة لعدد من الصفوف الدراسية مثل الصف الأول حيث كانت اللغة الإنجليزية من نصيبهم أما عن الصف الرابع فكانت مادة المهارات الرقمية.

بكل فصل ما يقرب من اثنا عشر إجازة رسمية بما في ذلك العطلات الوطنية أو الدينية أو نهاية الأسبوع.

أيام الإجازات الكلية على مدار العام الدراسي حوالي 39 يومًا.

أما عن عدد ايام الدراسة بجميع الفصول هو 183 يومًا.

موعد نهاية العام الدراسي الحالي

بدء الطلاب الفصل الدراسي الثاني الحالي منذ فترة قصيرة ومازال لديهم الفصل الدراسي الثالث وبعد انتهاءه ينتهي هذا العام إذ تقرر أن يكون نهاية شهر يونيو وهو الثلاثين من الشهر أن يكون نهاية العام الدراسي 2022-2023 وذلك بعد أن ينهي الطلاب أي اختبارات متبقية لهم بهذا الفصل الدراسي الأخير.