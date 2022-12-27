نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نقدي بدون كفيل من شركة إمكان للتمويل.. تعرف على المزايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل نقدي بدون كفيل تقدمه شركة إمكان للتمويل لخدمات الأفراد في المملكة العربية السعودية، وذلك بمبالغ مالية كبيرة تلبي كافة متطلبات العملاء بسهولة وبدون شروط أو عقبات، حيث يكون التمويل فوري ولا يشترط تحويل الراتب، كما أنه لا يشترط وجود ضامن أو كفيل، وفي المقال من خلال موقع ثقفني نقدم لمتابعينا الكرام كافة التفاصيل حول منتجات التمويل النقدي من شركة إمكان.

تمويل نقدي بدون كفيل من شركة إمكان للتمويل

تقدم شركة إمكان للتمويل لخدمات الأفراد في المملكة خدمات تمويلية ميسرة تتمثل في منح العميل المبالغ المالية التي يحتاج إليها بإجراءات بسيطة وغير معقدة.

حيث يستطيع العميل من خلال التمويل تحقيق ما يتمنى ويحقق كافة متطلباته ورغباته، مع العلم أن التمويل يعتبر فوري ولا يتطلب تحويل الراتب الشهري للعميل.

كما لا يتطلب وجود ضامن أو كفيل، كما أن شركة إمكان تقدم تسهيلات كبرى عند سداد قيمة التمويل.

مزايا تمويل نقدي بدون كفيل من شركة إمكان

يقدم هذا التمويل النقدي مزايا متعددة للعميل تجعله الاختيار الأول بالنسبة له، والتي تتمثل فيما يلي:-

التمويل متاح لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية.

التمويل متوافق تمامًا مع تعاليم الدين الإسلامي ولا يخالف الشريعة.

كما أن التمويل يقدم مبالغ مالية كبيرة لتحقيق متطلبات العميل.

تقدم شركة إمكان تيسيرات غير مسبوقة عند سداد أقساط التمويل.

يتم سداد التمويل على فترة طويلة قد تصل إلى عامين.

يستطيع المتقدم أن يحصل على التمويل بشكل فوري في حالة استيفاء الشروط وتقديم الأوراق المطلوبة.

تقدم شركة إمكان برامج تمويلية متعددة يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

كما أن الحصول على التمويل لا يشترط وجود كفيل.

كما لا يشترط تحويل الراتب الشهري، ولا يتطلب إحضار خطاب معتمد من جهة العمل.

تتراوح قيمة التمويل من 5 آلاف ريال كحد أدنى ويمكن أن تصل إلى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

بذلك نكون انتهينا من تقديم كافة المعلومات حول مزايا تمويل نقدي بدون كفيل وبدون تحويل راتب من شركة إمكان لتمويل الأفراد، والتي تقدم تسهيلات كبرى عند الحصول على التمويل وتسهيلات أيضًا عند السداد.