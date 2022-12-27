نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للاستفادة من العوائد السنوية تعرفوا على شروط وزارة المالية السعودية وكيفية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة العوائد السنوية، هناك العديد من الأنظمة التي يوفرها الدعم الاجتماعي في السعودية للمواطنين ومن ضمن تلك الأنظمة هي العوائد السنوية إذ أنها عبارة عن مبلغ من المال تقوم الحكومة السعودية بتوفيره لفئة معينة من المواطنين تتوافر بهم الشروط المحددة للعوائد ويتم توفير هذا المبلغ كذلك في موعد معين من العام وقد اقترب موعده، لذلك تابعوا معنا في السطور القادمة شروط العوائد السنوية وكيفية التسجيل للمستفيدين الجدد.

شروط الاستفادة من العوائد السنوية

كما ذكرنا فإن الفئات التي تنطبق بها النقاط القادمة هي فقط من يحق لها الحصول على العوائد السنوية المقدمة من وزارة المالية بالمملكة ونبدأ بذكر هذه النقاط بالتفصيل فيما يلي:

إذا كان مواطن/ة سعودي/ة يحق له التقديم.

يحق لمن يعاني من إعاقة كاملة تسبب له مشكلة في الحصول على العمل وكذلك سواء كانت جسدية أو عقلية مع توفير الوثائق التي تثبت ذلك.

المرأة الأرملة التي توفى زوجها ولم تتزوج غيره، أو إذا كان المرأة مطلقة ولها أبناء أقل من خمسة وعشرين عامًا تقوم بإعالتهم.

وكذلك يُسمح للمرأة التي لم يسبق لها الزواج وليس لها ورث ولا تعمل في أي عمل.

من الضروري في جميع الحالات السابقة أن يقدم المواطن/ة الاثبات المطلوب للحصول على العوائد المالية السنوية.

التسجيل في العوائد السنوية في السعودية

انطباق الشروط السابقة في المتقدم يتيح له التقديم في العوائد بسهولة كما نوضح لكم الخطوات القادمة: