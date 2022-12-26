نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن وقيمة استحقاق دفعة يناير بعد خَصْم الزيادة الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدفعة 61 من دعم حساب المواطن عن شهر ديسمبر واهلية استحقاق المواطنين سوف نوضح بداخل المقال كيفية الاستعلام عن اهلية الاستحقاق وحساب حاسبة الدعم التقديرية ، حيث يعد شهر ديسمبر 2022 هو آخر دفعة من حساب المواطن تم صرفها بزيادة قيمة الدعم الإضافي، وهذا اعتباراً من يناير 2023 سيتم إيداع الدفعة 62 دون الزيادة وبحسب ما تم إيضاحه أن قيمة الاستحقاق لكلا من رب الأسرة والتابعين له والفرد المستقل، يمكنكم احتسابها بواسطة حاسبة الدعم التقديرية، التي عن طريقها يتم معرفة قيمة الدعم وكذلك حد الإعفاء من التناقص هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة يبدأ التناقص في مقدار الدعم الكامل، وكذلك الحد المانع من الدعم هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة تصبح غير مستحقة للدعم، وتسأل العديد من المواطنين عن كيفية معرفة قيمة الدعم المالي المخصص لهم من خلال برنامَج حساب المواطن، وقد جاء رد خدمة المستفيدين علي تساؤلات الكثيرين عن قيمة الدعم المالي وهل يكون قيمة الدعم شامل الدعم الإضافي أم لا، وقد جاء رد الحساب أنه دعا المواطنين لاستخدام حاسبة الدعم التقديرية، وهي أله حاسبة داخل الموقع الريمي للبرنامج لاحتساب قيمة الاستحقاق بشكل تقديري، وتعتمد حاسبة الدعم التقديرية على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم و مجموع دخل الأسرة.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن :-

وهناك عدد من الشروط اللازم توافرها لدى المتقدم من أجل الحصول على الأهلية، وتلك الشروط هي التالية :-

يشترط أن يكون المواطن من أصل جنسية سعودية أو يحمل بطاقة التنقل، أو زوج لمواطنة سعودية أو أبناء مواطنة سعودية، أو زوجة مواطن سعودي.

ويشترط أن يكون المستفيد الرئيسي مقيم إقامة كاملة داخل المملكة،وأن يكون مسكنه خارج المراكز الإيوائية التي تدعمها الدولة.

وكما يشترط أن يكون الدخل الشهر أقل من الحد المانع.

ويجب تحري الدقة عند تسجيل البيانات الخاصة، كما يلزم تطابقها مع الجهات ذات علاقة.

كيفية استخدام حاسبة الدعم التقديرية :-

ومن خلال تلك المقالة نوضح لكم الطريقة الصحيحة من أجل استخدام حاسبة الدعم التقديرية، وهذا من خلال اتباع تلك الخطوات التالية :-

ادخل على رابط الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

اختيار أيقونة (حاسبة الدعم).

اختيار الحالة الخاصة بك من الخيارات المتاحة أمام المواطن إن كان مسجل في حساب المواطن أو مستقل أو رب أسرة.

إدخال مجموع دخل المواطن.

الضغط على (تبويب احسب).

ومن ثم الانتظار حتى تظهر القيمة التقريبية من الدعم.

كيفية الاستعلام ودراسة الأهلية في برنامج حساب المواطن:

حيث يقوم المواطن بالدخول على الموقع والقيام بتسجيل الدخول في برنامج حساب المواطن وهذا بعدما يتم الانتهاء من التسجيل كما إن الوزارة تقوم بدراسة البيانات التي يقوم المواطن بتقديمها وكتابتها، مع العلم بأن الرد يأتي خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب، وقد قام برنامج حساب المواطن بالاستعلام عن أهلية الدعم وهذا من قبل بوابة الإلكترونية التابعة لدى حساب المواطن، ويجب على المواطن اتباع تلك خطوات من أجل الاستعلام عن تلك الأهلية :-