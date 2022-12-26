نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور وآلية الاعتراض علي المبلغ في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الآونة الأخيرة تلقت منصة الدعم والحماية الاجتماعية جميع خدمات الضمان الاجتماعي المطور وذلك للتأكد من مدى أحقية المتقدمين من عدمها ومن ثم التأكيد من جانب الوزارة أنه سيعلن حالات استحقاق الضمان الاجتماعي تدريجيا على دفعات لجميع المتقدمين في الضمان الاجتماعي المطور لذلك تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهلية الضمان الاجتماعي المطور شهريا بعد الانتهاء من دراسة هذه الطلبات من المواطنين المستحقين لذلك يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٤هـ.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٤

لقد أكدت وزارة الموارد البشرية أنه بعد الانتهاء من تقديم الطلب يجب الانتظار حتى يتم دراسة الطلبات ومعرفة مدى أهميتها وقد أوضحت الوزارة إلى أن مدة الدراسة تصل من خمس وعشرين يوما إلى خمسين يوما ويتم صدور الأهلية في الاسبوع الأخير من الشهر الميلادي أي تقريبا متبقي أيام قليلة على الإعلان عنها وبعدها يتم إيداع المبلغ المستحق للمتقدم وأسرته وفي هذه الحالة يتيسر للمتقدم الدخول والاستعلام عنها عن طريق الخطوات التالية:

على المتقدم الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية ثم الضغط على أيقونة طلبات واختيارها من القائمة الرئيسية للصفحة.

سوف يظهر للمتقدم على الشاشة جميع التفاصيل الخاصة بالطلب.

في حالة اعتراض العميل على المبلغ الذي تم تحديده يستطيع المواطن تقديم شكوى مالية وذلك بعد التأكد من اللائحة التنفيذية.

آلية الاعتراض على مبلغ الدعم الذي تم تحديده

في حالة الاعتراض على مبلغ الدعم الذي تم تحديده يستطيع العميل تقديم شكوى مالية ويتم الاعتراض بخطوات ميسرة تتمثل في الآتي: