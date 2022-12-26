نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم علي خدمة طلب زيارة مزرعة بتطبيق مرشدك الزراعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة طلب زيارة مزرعة من خلال تطبيق مرشدك الزراعي هي واحدة من الخدمات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة، فمن خلال تطبيق مرشدك الزراعي من خلال الأجهزة الذكية، يستطيع الجميع التقديم علي خدمة “طلب زيارة مزرعة” التي توفر لجميع المستفيدين من المزارعين والأفراد المستثمرين، أن يتم تقديم طلب لزيارة المرشدين الزراعيين الذين يتبعون منطقة مزارعهم؛ من أجل العمل علي تقييم أي مشكلة قد تواجههم والعمل علي توفير وتقديم الحلول لها، وسوف نوضح لكم أهم التفاصيل الخاصة بخدمة طلب زيارة مزرعة من خلال تطبيق مرشدك الزراعي.

خدمة طلب زيارة مزرعة بتطبيق مرشدك الزراعي

تطبيق “مرشدك الزراعي” يعمل علي توفير الكثير من الخدمات الذكية الهامة لجميع الأفراد المزارعين والمستثمرين علي جميع مناطق المملكة العربية السعودية، عن طريق عدد (385) خبير ومرشد ومهندسين زراعيين؛ حيث يتوفر للمزارعين أن يقوموا بالتواصل مع المختصين والمهندسين الزراعيين من خلال الكتابة النصية أو أن يتم الاتصال المباشر بشكل مرئي، من أجل الاستفسار عن المعوقات أو الصعوبات التي قد تواجههم، وذلك بسبب رغبة الوزارة في أتمتة جميع القطاعات الزراعية، بغرض التسهيل على المزارعين، وتحسين كفاءة مزارعهم من أجل سرعة الوصول إلى زراعة ناجحة وتكون زراعة صحية، إضافة إلى ذلك من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وقدم وفر التطبيق منذ بداية إطلاقه ما يزيد عن (2.9) مليون استشارة في المجال الزراعي.

طريقة التقديم على طلب زيارة مزرعة

كشفت الوزارة عن الآلية الخاصة بالتقديم على طلب زيارة مزرعة عن طريق التطبيق، التي تتطلب من كل مستفيد أن يقوم بكتابة اسم المزرعة، وأن يقوم بتحديد المنطقة والمحافظة التابع لها، كما يجب أن يتم إرفاق الموقع الخاص بالمزرعة على الخريطة، ويجب تحديد سبب الطلب؛ وبعد ذلك سوف يتم إرسال نصية للمستفيد من خلالها يتم تحديد التفاصيل الخاصة بموعد الزيارة من جانب الخبراء والمهندسين الزراعيين بشكل ميداني، حيث تهدف الوزارة إلى العمل الدائم إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحقيق إستراتيجيتها في الجانب الخاص بتطوير جميع النماذج والعمليات وإحداث طفرة في التشغيل بشكل حديث ومرن؛ عن طريق الاستثمار الناجح في التقنيات الذكية.